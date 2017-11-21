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سيـــاســة
الأطباء تعترض على مشروع التأمين الصحي للنواب
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 06:35 م
نقابة الأطباء
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نقابة الأطباء
إيمان عوف
أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا إلى كل من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة، بشأن مشروع قانون التأمين الصحى.
وأوضح الخطاب أن النقابة ترحب بإقرار نظام تأمينى صحى اجتماعى شامل يوفر العلاج الكريم لجميع المواطنين وظروف العمل العادلة الأطباء والفريق الطبى.
وأشار خطاب النقابة إلى أن مشروع القانون سيؤثر بالطبع على جموع الشعب المصرى، مطالبة بدراسة صياغته بكل دقة والاستماع لجميع الملاحظات؛ حتى يخرج القانون بالصورة التى يرضى عنها المصريون.
وأضافت أنها أرسلت ملخصًا ببعض سلبيات مشروع القانون وملاحظاتها على بعض البنود ومقترحاتها لتعديل صياغته، مطالبة بإرسال ملاحظاتها على مشروع القانون للسادة النواب المنوط بهم مناقشة مشروع القانون؛ حتى يكونوا على بيّنة من جميع الآراء قبل أن يقوموا باتخاذ قرارهم.
يُذكر أن نقابة الأطباء أعدّت جدولًا تفصيليًّا بأهم سلبيات مشروع القانون ومقترحات النقابة لتعديله؛ للوصول إلى تأمين صحي شامل وعادل يوفر علاجًا كريمًا للمرضى وظروف عمل عادلة للأطباء.
نقابة الأطباء
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