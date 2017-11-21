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اتصالات وتكنولوجيا
تجميد نشاط تطبيق هاتاكسى للنقل الذكى مؤقتًا
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 06:29 م
هاتاكسى لطلب سيارات التاكسى الأبيض عبر المحمول
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هاتاكسى لطلب سيارات التاكسى الأبيض عبر المحمول
محمود جمال
قررت شركة رولين تكنولوجيز، المالكة لتطبيق هاتاكسى لطلب سيارات التاكسى الأبيض عبر المحمول، تجميد نشاطها بالسوق المحلية مؤقتًا.
وأرجع هيثم أمين، مدير الشركة، السبب إلى اقتحام الحكومة نشاط تطبيقات النقل الذكية من خلال طرح تطبيق على أجهزة الهواتف المحمولة قبل نهاية العام الحالى يقوم بنفس الدور الذى تلعبه "هاتاكسى" و"أوبر" و"كريم" و"أسطى".
وأكد أمين، لـ"المال"، أن "رولين" يصعب عليها المنافسة فى ظل وجود لاعب حكومى، خاصة أن الشركة تأسست بمجهود فردى وكانت تنتوى جذب تمويلات من مستثمرين محليين وأجانب خلال العام الجديد لاستكمال نشاطها وخططها التوسعية.
يُذكر أن الشركة أطلقت التطبيق فى يونيو 2016 على هواتف «الآندرويد»، وضم نحو 1300 سائق تاكسى، وجذبت نحو 12 ألف مستخدم للتطبيق نهاية 2016، ونفذت 2350 رحلة.
ويبدأ فتح عداد الرحلة بـ3 جنيهات، و175 قرشًا عن كل كيلومتر، و35 قرشًا عن كل دقيقة انتظار، وحسابها إذا كانت السيارة تسير بسرعة أقل من 20 كيلومترًا فى الساعة، وهى نفسها تعريفة ركوب التاكسى الأبيض، كما لا يوجد وقت ذورة.
الجدير بالذكر أن الشركة عقدت اتفاقًا مع شركة مصارى لحلول الدفع الإلكترونى منذ عدة أشهر لإتاحة خدمة سداد فواتير المرافق العامة وشحن أرصدة المحمول داخل سياراتها.
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