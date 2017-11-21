الجارحى: زيادة ضرائب السجائر تزيد الإيرادات 4 مليارات جنيه





أعلن عمرو الجارحي وزير المالية اليوم الثلاثاء إن زيادة ضرائب السجائر التي أقرها مجلس النواب اليوم سترفع إيرادات البلاد بحوالى 4 مليارات جنيه (226.4 مليون دولار) حتى نهاية السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو الماضى .



وتحدث عمرو الجارحي مع وكالة رويترز بعد أن صادق مجلس النواب المصري على تعديل قانون القيمة المضافة بما يزيد الضريبة على التبغ ومنتجاته وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.



وقد وافق مجلس النواب المصري اليوم على مشروع قانون بتعديل قانون القيمة المضافة لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.

خالد بدر الدينأعلن عمرو الجارحي وزير المالية اليوم الثلاثاء إن زيادة ضرائب السجائر التي أقرها مجلس النواب اليوم سترفع إيرادات البلاد بحوالى 4 مليارات جنيه (226.4 مليون دولار) حتى نهاية السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو الماضى .وتحدث عمرو الجارحي مع وكالة رويترز بعد أن صادق مجلس النواب المصري على تعديل قانون القيمة المضافة بما يزيد الضريبة على التبغ ومنتجاته وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.وقد وافق مجلس النواب المصري اليوم على مشروع قانون بتعديل قانون القيمة المضافة لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.



وشمل مشروع القانون زيادات بنحو جنيه وربع وجنيه ونصف و1.750 قرشا على ضريبة علب السجائر الشعبية مثل الكيليوباترا والوسط مثل LM والفاخرة مثل المارلبورو والدانهل على التوالى، ومن المتوقع بدء تطبيق الأسعار الجديدة الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم أى من يوم غد.



واشتمل التعديل أيضا على 150 قرشا على كيلو المعسل المصنع محليا و1.750 قرشا للمستورد



وتعتبر هذه الزيادة هى الزيادة الرابعة على أسعار الضريبة على السجائر خلال فترة حكم الرئيس عبد القتاح السيسى، وتوجه نسبة كبيرة من الزيادات إلى مصروفات التأمين الصحى.