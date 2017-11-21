EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الجارحى: زيادة ضرائب السجائر تزيد الإيرادات 4 مليارات جنيه
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 05:02 م
السجائر
أخر الأخبار
السجائر
خالد بدر الدين
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية اليوم الثلاثاء إن زيادة ضرائب السجائر التي أقرها مجلس النواب اليوم سترفع إيرادات البلاد بحوالى 4 مليارات جنيه (226.4 مليون دولار) حتى نهاية السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو الماضى .
وتحدث عمرو الجارحي مع وكالة رويترز بعد أن صادق مجلس النواب المصري على تعديل قانون القيمة المضافة بما يزيد الضريبة على التبغ ومنتجاته وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.
وقد وافق مجلس النواب المصري اليوم على مشروع قانون بتعديل قانون القيمة المضافة لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.
وشمل مشروع القانون زيادات بنحو جنيه وربع وجنيه ونصف و1.750 قرشا على ضريبة علب السجائر الشعبية مثل الكيليوباترا والوسط مثل LM والفاخرة مثل المارلبورو والدانهل على التوالى، ومن المتوقع بدء تطبيق الأسعار الجديدة الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم أى من يوم غد.
واشتمل التعديل أيضا على 150 قرشا على كيلو المعسل المصنع محليا و1.750 قرشا للمستورد
وتعتبر هذه الزيادة هى الزيادة الرابعة على أسعار الضريبة على السجائر خلال فترة حكم الرئيس عبد القتاح السيسى، وتوجه نسبة كبيرة من الزيادات إلى مصروفات التأمين الصحى.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا