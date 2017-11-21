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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب وعيار ٢١ يسجل 628 جنيها للجرام
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 04:55 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين تراجعاً بختام التعاملات المسائية، نتيجة ارتفاع الدولار عالميا وتراجع الأوقية لمستوى 1280 دولار أمريكي.
وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ تراجعت من 631 إلى 628 جنيها.
وأضاف واصف لـ"المال"، أن عيار ١٨ سجل 539 جنيها.
فيما سجل عيار ٢٤ نحو 718جنيها مقابل 721جنيها، وانخفضت الأوقية لنحو 1281 دولار أمريكي ، وسجل الجنيه الذهب 5025 جنيها.
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