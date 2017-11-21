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بنـــوك
17.62 جنيه .. أعلى سعر شراء للدولار بالنبوك
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 04:40 م
سعر الدولار أمام الجنيه
أخر الأخبار
سعر الدولار أمام الجنيه
هبه حامد:
رفع بنك كريدي أجريكول سعر شراء الدولار قرشًا عن التعاملات الصباحية، وأبو ظبي الإسلامي قرشان، ليسجلا أعلى سعر شراء للدولار عند 17.62 جنيه.
كما رفع بنك HSBC سعر الدولار قرشا ليسجل 17.61 للشراء، و17.71 للبيع.
فيما تراجع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي قرشين ليسجل 17.57 للشراء و 17.67 للبيع.
فيما استقر سعر الدولار في بنوك الأعلي المصري وبنك مصر عند 17.60 للشراء، و17.70 للبيع.
كما استقر بنك القاهرة عند 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع، وبنك الإسكندرية عند 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الدولار عند 17.59 للشراء، و 17.69 للبيع.
واستقر بنك الإمارات دبي الوطني عند 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع.
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