الوطنية للذرة 556

شريف عمر



أعلنت إدارة البورصة اليوم الثلاثاء، انتهاء مدة تنفيذ العرض المقدم من شركة كايرو ثرى ايه الدولية للصناعات للاستحواذ على شركة الوطنية لمنتجات الذرة باستجابة 28.827 مليون سهم من الوطنية للذرة تمثل 97.6 % من رأسمال الأخيرة.



وبذلك يسدل الستار على صفقة الوطنية للذرة والتى شهدت صراعاً بين شركتى كايرو ثرى ايه، و ADM السويسرية، والذى بدأ منذ فبراير الماضى.



ونشرت البورصة فى بيان منشور على شاشة التداول اليوم استجابة 28.827 مليون سهم لعرض كايرو ثرى البالغ 51 جنيه للسهم، وبذلك تصبح القيمة الاجمالية للصفقة 1.470 مليار جنيه.



ويعود أصل الأزمة إلى تقدم كل من شركتى «كايرو ثرى إيه» و«ADM» بعرضى شراء لـالوطنية للذرة بسعرى 45 و35.5 للسهم على التوالى، لتقبل الهيئة الأول وترفض الثانى، رغم رفع ADM، التى تعمل فى مجال إنتاج البذور، السعر ليصل إلى 50 جنيها، وذلك قبل أن تعلن «كايرو ثرى إيه» بنهاية الأسبوع الماضى عن تعديل سعر عرض الشراء ليبلغ 51 جنيها بدلاً من 45.



وكانت كايرو ثرى ايه قد عينت شركة سى اى كابتيال مستشاراً مالياً فى الصفقة، مع مكتب معتوق بسونى القانونى.



ويبلغ رأسمال الوطنية للذرة 295.12 مليون جنيه، موزعاً على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وكان هيكل الملكية موزع مابين بواقع 42.5% لشركة مصر المالية للاستثمارات والتى عينت كلا من شركة فاروس المالية والتميمى القانونى كمستشارين لتخارجها، و9.6% للبنك الأهلى المصرى، والذى نشرت "المال" سابقاً موافقته على التخارج، و6% لهاشم غنيم، و4.6% لشركة زاد القابضة، و3.1% لشركة الجبر للاستثمار العقارى، و2.3% لمصرف أبو ظبى الإسلامى، و1.8% لبنك قناة السويس، وتتوزع النسبة المتبقية بين حملة أسهم التداول الحر.



يذكر أن شركة "كايرو ثرى إيه" الدولية للصناعات هى شركة مصرية مملوكة لشركة سبارك كومديتيز الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير.



