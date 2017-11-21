قرارات جمهورية بتعيين 4 عمداء جدد بالجامعات

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

المال - خاص



قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه صدر عدة قرارات جمهورية بتعيين 4 من عمداء الكليات بالجامعات المصرية.



وتضمنت القرارات تعيين، الدكتور أحمد كمال المنشاوى عميدًا لكلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتور سامى عبد الرحمن عميدًا لمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، والدكتور نوبى محمد حسن عبد الرحيم عميدا لكلية الهندسة بجامعة أسيوط، والدكتور محمود محمد أحمد حسانين عميدًا لكلية العلوم بالوادى الجديد بجامعة أسيوط.



وتضمن القرارات تجديد تعيين الدكتور إيمان على ثروت إسماعيل، عميداً لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة.