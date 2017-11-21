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اقتصاد وأسواق
البرلمان يمرر زيادات جديدة على السجائر والتطبيق من الغد
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 03:14 م
علي عبد العال البرلمان
أخر الأخبار
علي عبد العال البرلمان
مها أبوودن:
أكدت مصادر حكومية لـ"المال" أن البرلمان سيناقش فى جلسة عامة خلال الدقائق المقبلة مشروع قانون بتعديل جدول أسعار الضريبة على السجائر فى ضريبة القيمة المضافة.
وشمل مشروع القانون زيادات بنحو جنيه وربع وجنيه ونصف و1.750 قرشا على ضريبة علب السجائر الشعبية مثل الكيليوباترا والوسط مثل LM والفاخرة مثل المارلبورو والدانهل على التوالى، ومن المتوقع بدء تطبيق الأسعار الجديدة الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم أى من يوم غد.
واشتمل التعديل أيضا على 150 قرشا على كيلو المعسل المصنع محليا و1.750 قرشا للمستورد، وتعتبر هذه الزيادة هى الزيادة الرابعة على أسعار الضريبة على السجائر خلال فترة حكم الرئيس عبد القتاح السيسى، وتوجه نسبة كبيرة من الزيادات إلى مصروفات التأمين الصحى.
البرلمان
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