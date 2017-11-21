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سيـــاســة
السيسي: جاليات قبرصية ويونانية تعود لمصر يناير المقبل
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 02:52 م
السيسي - رئيس اليونان - رئيس قبرص
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السيسي - رئيس اليونان - رئيس قبرص
المال - خاص
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه اتفق مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، على تخصيص أسبوع في يناير من العام المقبل لزيارة جاليات يونانية وقبرصية كانت تعيش في مصر.
وأوضح، خلال القمة الثلاثية بين الزعماء الثلاثة منذ قليل بالعاصمة القبرصية نيقوسيا على هامش زيارة الرئيس التي بدأت أمس، إنه سيتم ترتيب برنامج لتلك الجاليات كي يزوروا الأماكن التي اعتداوا التواجد فيها من قبل، مؤكدا أن مصر كانت وطنا ثانيا لكثير من الجاليات القبرصية واليونانية تاريخيا.
وتعد تلك هي القمة الخامسة منذ تدشين آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان في نوفمبر 2014.
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