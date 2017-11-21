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ثقافة وفنون
بتقنيات حديثة.. مهرجان القاهرة السينمائي ينطلق 7 مساءا
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 02:43 م
مهرجان القاهرة السينمائي
أخر الأخبار
مهرجان القاهرة السينمائي
رحاب صبحى
ينطلق في السابعة مساء اليوم "مهرجان القاهرة السينمائي الدولى" في دورته ال39 علي شاشة قناة Dmc العامه بحضور عدد كبير من المع نجوم الفن في مصر والعالم.
المهرجان سيتم نقله علي شاشة Dmc بتقنيات جديدة في التصوير التليفزيوني ستظهر لأول مرة علي شاشة مصريه بعد التجهيزات الكبيرة واستخدام وحدات بث تليفزيوني جديدة وخاصة لنقل الحدث بصورة تظهر للجميع بشكل لن يختلف عن المهرجانات العالميه.
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