ضبط 4000 قرص مخدر بالعامرية غرب الإسكندرية

مها يونس



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العامرية غرب الإسكندرية، تفيد بقيام عامل زراعي وسائق مقيمين بنجع لجراولة بمحافظة مطروح، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المُخدرة، مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما " 40000 " قرص مخدر، وذلك حال استقلالهما السيارة رقم ج هـ ى مصر، ملك السائق، بدائرة القسم، وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، مُستخدمين السيارة في عملية الترويج، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان العامرية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.









