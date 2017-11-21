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بورصة وشركات
سامي يطالب بوضع حد لتعويضات أعضاء مجالس الإدارات
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 02:23 م
شريف سامي
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شريف سامي
منى عبدالباري ومصطفى طلعت:
قال شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يجب وضع حد للتعويضات التي تمنح لأعضاء مجالس الإدارات بالشركات، تتوافق مع طبيعة عمله ومهامه، وذلك للقضاء على التفاوت الكبير في أحجام التعويضات والتي غالبا ما تتحدد بناء على علاقة المسؤول بمالك المؤسسة أو الشركة.
وتابع سامي خلال مشاركته بالجلسة الخامسة بالمؤتمر السنوي الحاد والعشرون لاتحاد البورصات الإفريقية في يومه الثاني :"التعويضات أحيانا ما تكون بقيم منخفضة وهو ما يصبح أحيانا إهانة للشخص إهانة للشخص الذي حصل على التعويض أو مرتفعة وفي الحالتين تحدد التعويضات بناء على علاقة المسؤول بمالك المؤسسة".
وأشار سامي إلى أنه مع وضع تعريف لعضو مجلس الإدارة المستقلة، تم دراسة الحد للسنوات التي يتولى فيها ووجدنا أن 6 سنوات كافية كي يصبح غير مستقل.
وتابع أيضا الإفصاح عن اجتماعات مجالس الإدارات ومدى التزام الأعضاء بالحضور يشير إلى حجم اهتمام العضو بالشركات، وأحقيته للمنصب، وهذا يساعد أيضا في ضبط هذه العملية.
ومن جانبه وصف ماجد شوقي، نائب رئيس شركة بلتون المالية القابضة خلال مشاركته بالجلسة التعويضات بالشركات، بأنها "مسألة حساسة" مقارنة بدول أخرى حول العالم، فيما أكد ضرورة وجود شفافية فيما يتعلق بالتعويضات التي تمنح لبعض أعضاء مجالس الإدارات بالشركات.
وقال شوقي إنه رغم وضع تعريف لعضو مجلس الإدارة المستقل إلا أنه كثيرا ما يتم أعضاء بمجالس إدارات الشركات يفتقرون للخبرة، والكفاءة، وربما يكون لديهم خبرات كبيرة ولكنها لا تتعلق بمجال عمل المنشأة، ويتم تسكينهم في مناصبهم وفقا لعلاقتهم برئيس المنشأة.
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