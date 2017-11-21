الاتحاد وطنطا يقصان شريط الأسبوع العاشر للدوري

على المصرى



تنطلق اليوم الثلاثاء، الجولة التاسعة للدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وتقام لقاءاتها على أربعة أيام، وتأجلت مباراة طلائع الجيش مع الزمالك، لتقام فى الثالث من يناير المقبل، لانشغال ملعب الدفاع الجوى، ورفض لجنة المسابقات باتحاد الكرة، طلب نادي الطلائع تأجيلها لمدة يوم أو يومين، وأكد عامر حسين رئيس اللجنة، أن سبب الرفض ارتباط نادي الزمالك بموعد جمعيته العمومية، التي ستشهد انتخابات مجلس الإدارة خلال اليومين اللذين طلب الطلائع إقامة المباراة في أي منهما.



ويحل طنطا ضيفا اليوم الثلاثاء، على الاتحاد السكندرى، فى اللقاء الذى يقام على استاد الإسكندرية، فى السادسة مساء، فى لقاء صعب وخارج التوقعات على الفريقين الجريحين، ويبحث كل فريق عن اقتناص الثلاث نقاط واستغلال تعثر الآخر.



وتقام غدا الأربعاء، مباراتان، حيث يأمل وادي دجلة في تحقيق الفوز الغائب منذ الجولة الثانية للدوري، على حساب الرجاء المتأزم، ويبحث مصر للمقاصة عن تصحيح أوضاعه وتحسين ترتيبه في مواجهة بتروجيت.



ويبحث المصري عن تحقيق الفوز على مضيفه الأسيوطي، في لقاء مثير ومرتقب، ضمن الثلاثة لقاءات التى تقام الخميس المقبل، ويسعى الإنتاج الحربي لاستعادة نغمة الفوز أمام النصر، وتدور مواجهة صعبة بين إنبي والمقاولون العرب.



وتختتم الجولة يوم الجمعة بمباراتين، حيث يأمل الإسماعيلي "المتصدر" تجاوز آثار الهزيمة أمام الأهلي، وتحقيق الفوز على ضيفه سموحة في واحدة من أقوى لقاءات الجولة أيضا، خاصة أن الفريق السكندري يقوده التشيكي فرانز شتراكا المدير الفنى السابق للدراويش.



ويرغب الأهلي فى مواصلة انطلاقته المحلية بالدوري، بعدما حقق فوزين مهمين بعد انتهاء مشواره الأفريقي على حساب الإنتاج الحربي والإسماعيلي، ليرتفع رصيده لـ13 نقطة، ليبحث عن الانتصار أمام الداخلية، والطريف أن الفريقين سيلتقيان مجددا فى دور الستة عشر لكأس مصر.