الاتحاد وطنطا يقصان شريط الأسبوع العاشر للدورى

الأسبوع العاشر للدورى

على المصرى



تنطلق اليوم الثلاثاء، الجولة التاسعة للدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وتقام لقاءاتها على أربعة أيام، وتأجلت مباراة طلائع الجيش مع الزمالك، ليقام فى الثالث من يناير المقبل، لإنشغال ملعب الدفاع الجوى فى موعد اللقاء، ورفض لجنة المسابقات باتحاد الكرة، طلب نادي طلائع الجيش بتأجيلها لمدة يوم أو يومين، وأكد عامر حسين رئيس اللجنة، أن سبب الرفض ارتباط نادي الزمالك بموعد جمعيته العمومية، التي ستشهد انتخابات مجلس الإدارة خلال اليومين اللذين طلب نادي الطلائع إقامة المباراة في أي منهما.



ويحل طنطا ضيفا اليوم الثلاثاء، على الاتحاد السكندرى، فى اللقاء الذى يقام على ستاد الإسكندرية، فى السادسة مساءا، فى لقاء صعب وخارج التوقعات على الفريقين الجريحين، ويبحث كل فريق عن اقتناص الثلاثة نقاط وإستغلال تعثر الأخر.



وتقام غدا الأربعاء، مباراتين، حيث يأمل وادي دجلة في تحقيق الفوز الغائب منذ الجولة الثانية للدوري، على حساب الرجاء المتأزم، ويبحث مصر للمقاصة عن تصحيح أوضاعه وتحسين ترتيبه في مواجهة بتروجيت.



ويبحث المصري عن تحقيق الفوز على مضيفه الأسيوطي، في لقاء مثير ومرتقب، ضمن الثلاثة لقاءات التى تقام الخميس المقبل، ويسعى الإنتاج الحربي لاستعادة نغمة الفوز أمام النصر، وتدور مواجهة صعبة بين إنبي والمقاولون العرب.



وتختتم الجولة يوم الجمعة بمباراتين، حيث يأمل الإسماعيلي "المتصدر" تجاوز آثار الهزيمة أمام الأهلي، وتحقيق الفوز على ضيفه سموحة في واحدة من أقوى لقاءات الجولة أيضا، خاصة أن الفريق السكندري يقوده التشيكي فرانز شتراكا المدير الفنى السابق للدراويش.



ويرغب الأهلي فى مواصلة إنطلاقته المحلية بالدوري، بعدما حقق فوزين مهمين بعد انتهاء مشواره الأفريقي على حساب الإنتاج الحربي والإسماعيلي، ليرتفع رصيده لـ13 نقطة، ليبحث عن الانتصار أمام الداخلية، والطريف أن الفريقين سيلتقيان مجددا فى دور السته عشر لكأس مصر.