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استثمار
سحر نصر تضع حجر أساس توسيع المنطقة الحرة بالإسماعيلية
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 01:45 م
سحر نصر 55877
أخر الأخبار
سحر نصر 55877
- الوزيرة: خطة لإنشاء مناطق حرة واستثمارية فى كل المحافظات
أحمد عاشور
وضعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لتوسيع المنطقة الحرة (المرحلة الثالثة)، وإنشاء فرع مركز خدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية.
جاء ذلك، بحضور اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، ومنى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد عبد الرازق، معاون الوزيرة، وأحمد عفيفى، رئيس قطاع شؤون المناطق الحرة، وعدد من قيادات محافظة الاسماعيلية.
واستهلت الوزيرة زيارتها إلى الإسماعيلية، بتفقدها للمبنى الإدارى للمنطقة الحرة العامة، واتفقت الوزيرة ومحافظ الاسماعيلية، على خطة عمل لجدب استثمارات إلى المحافظة خلال المرحلة المقبلة، من خلال انشاء منطقة استثمارية جديدة بالمحافظة، فى إطار تفعيل قانون الاستثمار الجديد.
واستمعت الوزيرة لعرض من السيد سليم، رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، عن المنطقة الحرة والتى تبلغ مساحتها الإجمالية 677 فدان مقسمة على مرحلتين، الأولى 110.4 فدان وعليها مشروعات قائمة، ومرحلة ثانية على مساحة 35 فدان تم الانتهاء من ترفيقها.
وتبلغ عدد المشرعات المقامة بالمنطقة 98 مشروعًا، بإجمالى رؤوس أموال 683.5 مليون دولار، وتبلغ إجمالى التكاليف الاستثمارية 1.2 مليار دولار.
وتبلغ إجمالى فرص العمل التى توفرها مشروعات المنطقة الحرة 17392 فرصة عمل، موضحًا أن من أهم الأنشطة تصنيع الملابس الجاهزة والجلود وتصنيع الكيماويات، والخدمات البترولية، وتخزين البضائع وإعادة تصديرها لخارج البلاد.
كما وضعت الوزيرة، حجر أساس مركز خدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية، بحضور محافظ الإسماعيلية، ومنى زوبع، وحجر أساس لتوسيع المنطقة الحرة (المرحلة الثالثة) بالمحافظة على مساحة 212 فدانًا.
وذكرت الوزيرة، أنه سيتم تجهيز فرع مركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية، وإمداده بكافة المستلزمات والإمكانيات التى تسهل على المستثمرين، من أجل إنهاء إجراءات التأسيس فى أسرع وقت.
وأكدت الوزيرة، أن هذا الفرع ضمن عدة مراكز سيتم إنشاءها من أجل التسهيل على المستثمرين، موضحة أن المركز سيقدم خدمات عديدة من حيث تأسيس الشركات وتعديل العقود، مؤكدة أن هذا يدخل فى إطار تحسين بيئة الأعمال.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا الفرع سيقوم على خدمة 5428 شركة حالية، وخدمة المحافظات القريبة من الإسماعيلية مثل بورسعيد والسويس وشمال سيناء.
وأشارت الوزيرة، إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير المناطق الحرة وانشاء مناطق استثمارية فى كل المحافظات خلال السنوات المقبلة، لاستيعاب الاستثمارات الجديدة، خاصة أن الهيئة العامة للاستثمار لم تنشئ اى مناطق استثمارية وحرة منذ عام 2012 م، ما يجعلها تعمل على الاسراع فى استكمال هذه المناطق فى باقى المحافظات خلال المرحلة المقبلة.
ولفتت إلى أن الوزارة وضعت رؤية استراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة فى تحسين مناخ الاستثمار فى البلاد، نظرًا لدورها فى تمكين المستثمر من سهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التى يقوم بإنتاجها فى أى بقعة بشتى أنحاء البلاد، إضافة إلى أنها تجعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير المنتجات فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وزارت الوزيرة مصنع فيلوستى لصناعة الملابس الجاهزة، والذى يقوم بتصدير 100 % من منتجاته إلى خارج مصر، ويوفر 2132 فرص عمل.
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