عامر يطالب باستحداث مؤشر لحوكمة الشركات المدرجة بالبورصة‎

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منى عبدالباري ومصطفى طلعت:



أكد علاء عامر النائب السابق لرئيس الهيئة العامة لسوق المال، ضرورة استحداث مؤشر لحوكمة الشركات، يتيح قياس مدى التزام الشركات العاملة بالسوق المصرية بقواعد الحوكمة وكذلك المدرجة بسوق المال.



وقال عامر خلال مشاركته بالجلسة الخامسة بالمؤتمر السنوي الحادي والعشرين للبورصات الأفريقية، إن مستوى الحوكمة داخل الشركات، يختلف من مؤسسة لأخرى، كما أنه يتوقف على الهيكل التنظيمي إذا كان عائليا، أو مؤسسيا، فيما شدد على أهمية الحوكمة كأداة لتعزيز أداء الأسواق ومساعدة الجهات التنظيمية على القيام بدورها في حالة الافتقار إلى القواعد القانونية.



وتابع نحن بحاجة إلى مؤشر خاص لتقييم حوكمة الشركات، وأعتقد أن هذا ينطبق أيضا على الشركات المقيدة برأس المال، يتيح للجهات التنظيمية معاقبة الشركة على الممارسات السيئة للحوكمة، ومكافأتها على الأداء الجيد.



وكان المتحدثون خلال الجلسة بخلاف عامر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقا شريف سامي، وماجد شوقي رئيس البورصة المصرية الأسبق، وأدار الجلسة الدكتور هاني سري الدين الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية.



ومن جانبه قال ماجد شوقي الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة بلتون المالية القابضة، إن البورصات وأسواق المال لها دور كبير في الاسهام في تحقيق الحوكمة والترويج لها، مؤكدا على وجود تحديات ضخمة تواجه الجهات التنظيمية عند وضع القواعد الخاصة بالحوكمة، وتنفيذها.



وتطرق ماجد إلى الحوكمة ودورها تجاه العاملين بالهياكل الإدارية العليا للشركات، لافتا إلى أن بعض أعضاء مجالس الإدارات المستقلين بالشركات أحيانا ما يتم توظيفهم في هذه المناصب لأسباب بعيدة تماما عن الكفاءة ولكنها تتعلق بمدى علاقته بالعائلة المالكة للمؤسسة، وهو ما يعد تحديا أمام الجهة المنظمة.



ويرى شوقي أن الجهات التنظيمية أحيانا تكون غير فعالة في تنظيم عمل الشركات المقيدة، لافتا إلى وجود عامل مشترك بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، وهو افتقار بعض الافراد للخبرة.

