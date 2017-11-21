العبوات الطبية: الشركة مرهونة لصالح البنك الأهلى

العبوات الطبية

رجب عزالدين



قالت شركة العبوات الطبية، إنها مازالت فى وضع رهن رسمى عقارى وتجارى لصالح البنك الأهلى، ضماناً للقرض الممنوح للشركة.



جاء ذلك فى بيان للبورصة المصرية، للرد على ما أثير فى الفترة الأخيرة، حول بيع جزء من أرض مصنعها لأحد المستثمرين.



وقالت الشركة، إن ما يتداول فى هذا الشأن غير صحيح، ويهدف للتأثير على السهم وتضليل جمهور المستثمرين والاضرار بصغار المساهمين.



وأضافت الشركة، فى البيان، أنها مرهونة لصالح البنك الأهلى ولم يتم أى اتفاق مع أى مستثمر أو أى جهة لبيع أرض المصنع أو جزء منها، ولا يحق لها التصرب بالبيع أو الرهن لأراض ومبانى وإنشاءات ومعدات وخطوط إنتاج.



يذكر أن شركة العبوات الطبية حصلت على قرض من البنك الأهلى المصرى فى 2016، بقيمة 42 مليون جنيه بفائدة 10% على رصيد مدين، والاتفاق على سداد القرض على 14 قسطًا نصف سنوية على أن يتم الانتهاء من سداد إجمالى قيمة القرض بنهاية 2018.