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ذهبية igem العالمية لبحث طبي مصري حول سرطان الكبد
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 12:12 م
فريق البحث الطبي
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فريق البحث الطبي
بدور إبراهيم
حصد الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة على المستوى الاول والميدالية الذهبية بمسابقة igem العالمية للبحث العلمى والهندسة الوراثية ، والتى أقيمت بمدينة بوسطن فى ولاية ماستوستش بالولايات المتحدة الاميريكية.
وشارك فيها أكثر من 5 الاف طالب يمثلون 337 فريق بحثى من أكثر من 40 دولة على مستوى العالم ، التي تتنافس فيها الفرق المشاركة على إيجاد الحلول باستخدام أحدث تقنيات الهندسة الوراثية والبيولوجيا التخليقية لإيجاد الحلول العلمية غير التقليدية للمشكلات، وتطوير مستوي البحث العلمي في الجامعات.
واختار فريق البحث العلمي بكلية طب القوات المسلحة لمشكلة هامة تمس المجتمع المصري ، وذلك عن طريق استخدام تقنية crispr لايجاد حل لسرطان الكبد من خلال الهندسة الوراثية باستغلال التقنيات المعلوماتية الحياتية وبرامج البيولوجيا التخليقية ، وتم عرض الفكرة البحثية وخطواتها وتنائجها والأنشطة المجتمعية المصاحبة من خلال تقديم عرض تقديمي مصحوبا بمناقشة مستفيضة مع عدد من المحكمين الدوليين المختصين في هذا المجال للوقوف علي مدي ملائمة الفكرة ومصداقيتها العلمية وامكانية تطبيقها ، وسط اشادة بالمستوي العلمي للفريق المصري الذي حقق هذا الانجاز الاول من نوعة في مصر والشرق الاوسط للفوز بهذه المسابقة العالمية .
وتضمنت مراحل الإعداد والتحضير للمسابقة تدريب الطلبة على تقنيات المعلوماتية الحياتية وكيفية استغلال برامج البيولوجيا الجزئية لتنفيذ المخطط العلمي المقترح.
ولم تقتصر جهود الفريق في الناحية العلمية فقط وانما امتدت لتشمل التواصل مع كبار العلماء من داخل مصر وخارجها للوقوف على الحلول النموذجية التى واجهت الفريق اثناء التجارب ، وإجراء مقابلات مع الشركات المختصة بالصناعات الدوائية وكليات الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعات المصرية المختلفة لعرض الفكرة البحثية والتاكد من ملائمتها وامكانية تطبيقها على مجال واسع ، وإنشاء صفحة الكترونية للفريق البحثي لتوثيق التجارب والخطوات والنتائج المختصة بالبحث طبقا لشروط المسابقة.
وحققت الفريق نتائج علمية مبشرة في كيفية إجراء التحوير الجينى لخلايا سرطان الكبد ، مما يعد بمثابة أمل جديد نحو إيجاد وسيلة لعلاج سرطان الكبد ونشر الوعى بين مختلف فئات المجتمع .
وبدأ الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة في اعداد براءة اختراع وورقة بحثية لتوثيق نتائج هذا البحث العلمي ، الذي يعكس فلسفة الكلية لاعداد طبيب باحث مؤائم للغة العصر والتوسع في الانشطة العلمية والبحثية واستيعاب احدث التطورات العلمية في كافة فروع العلم والمعرفة والاستفادة منها بما يسـاهم فى رفـعـة الوطن .
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