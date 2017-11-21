الوكلاء يقترحون تثبيت الدولار الجمركى خلال 2018

خالد سعد

❐ خالد سعد: يجب أن يصل إلى 13 أو 14 جنيهاً

❐ هانى سالم: ضرورى للحد من المخاطر

❐ حسن سليمان: يسهم فى ضخ استثمارات جديدة



المال ـ خاص



اقترحت شركات السيارات، تحديد متوسط للدولار الجمركى خلال العام المقبل، حتى تتمكن من تحديد حصصها الاستيرادية من الطرازات المستوردة، أو المكونات من الشركة الأم، لا سيما بعد أن شهد سعره استقراراً على مدار الأشهر الـ 4 الماضية.



قال هانى سالم، رئيس قطاع بنتلى بشركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية MTI، وكلاء جاكوار، ولاند روفر، وبنتلى، ومازراتى، وفيراى، إنه بات من الضرورى وضع متوسط سعر للدولار الجمركى خلال 2018، للحد من المخاطر التى يتعرض لها المستوردين بصفة عامة ومستورى السيارات بصفة خاصة.



تابع أنه فى أعقاب إعلان البنك المركزى تحرير أسعار الصرف شهدت سوق السيارات توقف حركة البيع والشراء، نتيجة التغيرات في أسعار الصرف والدولار الجمركى.



أضاف أن تحرير أسعار الصرف دفع مستوردى السيارات إلى خفض الحصص الاستيرادية، أو التوقف عن الاستيراد بالكامل، بعد أن ارتفعت تكلفة الاستيراد الضعف، التى انعكست على أسعار السيارات بالارتفاع، ما تسبب فى تراجع الإقبال عن قرار الشراء.



أوضح أن وضع متوسط سعر للدولار الجمركى يسمح لشركات السيارات بتحديد مستهدفاتهم من المبيعات خلال العام المقبل، والحد من المخاطر التى تواجههم حيال أى تحرك لسعر الدولار الجمركى.



رحب حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، بمقترح وضع متوسط للدولار الجمركى، لا سيما فى ظل التقلبات التى يشهدها سوق السيارات خلال الفترة الحالية، من تفشى ظاهرتى الأوفر برايس «البيع بسعر أعلى من السعر الرسمى»، وامتداد قوائم الانتظار للغالبية العظمى من السيارات، لا سيما المجمعة محلياً.



أكد أن اعتماد المالية للمقترح يسهم فى استقرار أوضاع العديد من القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاع صناعة السيارات، وتشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة فى مجال خدمات ما بعد البيع، وصالات العرض، وزيادة الحصص الاستيرادية للشركات، التى تراجعت بين %30 إلى %50، فى أعقاب تحرير أسعار الصرف، وارتفاع أسعار السيارات بنسبة تجاوزت %100.



أوضح أن تغير سعر الدولار الجمركى، وعدم وضوح رؤية مستقبلية له تسبب فى إعلان عدد من وكلاء وموزعى السيارات، عن طرازات تعرض دون أن تتواجد السيارة فعيلاً، ما كبدهم المزيد من الخسائر.



بين سليمان أن إعلان المالية وضع سعر جمركى ثابت على مدار عام كامل يسهم فى تسهيل إجراءات وضع موازنة العام المقبل لشركات السيارات، ومستهدفاتهم من المبيعات، والميزانيات التسويقية للسيارات الجديدة خلال 2018.



أكد خالد سعد، مدير عام بريليانس البافارية، والأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن تثبيت الدولار الجمركى عند مستوى بين 13 إلى 14 جنيهاً للدولار يكون محفزاً لشركات السيارات فى استيراد احتياجات السوق من الطرازات الكاملة، أو مكونات الإنتاج.



أشار إلى أنه لا يوجد خلال الفترة الراهنة عوامل اقتصادية، تتسبب فى زيادة أسعار العملة الخضراء، أو انخفاض قيمة الجنيه، كما حدث بعد تعويم العملة، موضحاً ان المؤشرات تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد المصرى، خلال الربع الثالث، وبداية الربع الأخير من العام الجارى.



تابع أن عوائد السياحة بدأت فى التعافى، كما أن تحويلات المصريين للخارج شهدت نمواً على مدار الفترة الماضية، ما يعزز من قيمة العملة المحلية فى واجهة العملات الأجنبية.



أوضح أن تثبيت سعر الدولار الجمركى أعلى من 14 جنيهاً، لن يكون له أي جدوى اقتصادية على صناعة السيارات، أو استيرادها، وأن ثباته لأكثر من 4 أشهر عند مستوى 16 جنيهاً، كما أعلنت وزارة المالية، لم يكن له تأثير قوى على مبيعات السوق أو أدء خطوط الإنتاج.



قال محمد فضل، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة لهوندا بالنيل للتجارة والهندسة، إن تثبيت سعر الدولار الجمركى لفترة، وإذ كانت لمدة 6 أشهر، يسهم فى ثبات الأسعار، والحد من ظاهرة التغيرات السعرية التى تشهدها الطرازات مع أى تغير ولو طفيف مع إعلان المالية سعره.



أشار فضل إلى أن شركات السيارات باتت فى حاجة إلى وضع خطط طويلة الأجل، سواء للسيارات أو لقطع الغيار لتلبية احتياجات العملاء، والحد من الخسائر التى شهدتها السوق على مدار العام الجارى.