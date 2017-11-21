تطلعات طموحة لاستخدام التطبيقات التكنولوجية

مؤتمر اقتصاديات أفريقيا

أسماء السيد



تناول المتحدثون، خلال الجلسة الثانية من المؤتمر السنوى الحادى والعشرون لاتحاد البورصات الأفريقية، رؤيتهم للتطبيقات التكنولوجية المالية الحديثة، المستخدمة فى أسواق المال، ومدى استخدام تلك التطبيقات فى السوق المحلية.



وتحدثوا عن أن هناك عددًا من الأسواق التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة فى تعاملاتها، مشيرين إلى ضرورة الربط والتعامل مع تلك الأسواق للاستفادة منها، كما أشاروا إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية داخل الأسواق المالية، تواجه بعض المخاطر، وهو أمر طبيعى لا بد من تجاوزه.



أدار الجلسة شهاب المرزبانى، المستشار الأول للشئون الاقتصادية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.



قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن هناك العديد من القرارت التى تتخذ خلال الفترة الراهنة من أجل تنمية وتدعيم برامج التكنولوجيا المالية، موضحًا أن البورصة ناقشت بعض الإجراءات المتعلقة بتلك التطبيقات، مشيرًا إلى أن استخدام تلك التكنولوجيا المالية يترتب علية غرز سوق رأس المال.



أضاف فريد خلال كلمته بالمؤتمر الحادى والعشرون لاتحاد البورصات الأفريقية، أن هناك بعض التطبيقات التكنولوجية اللازم توافرها محليًا لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن السوق المحلية، اتخذت العديد من الإجراءات التى تمهد لها اختراق الأسواق المستخدمة لتلك التطبيقات، بالتعاون مع بعض المؤسسات الأخرى.



لفت إلى أن البورصة تعتزم إطلاق عددًا من الأداوت خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه من الضرورى التعاون مع بعض الأسواق المستخدمة لتطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة، من أجل الرقى بالسوق المحلية، مشددًا على أن يقدم السوق المحلية قيمة مضافه لتلك الأسواق، موضحًا أن السوق المحلية تسعى جاهدة لتحقيق ذلك الهدف.



قال بول ماكون، النائب الأول للرئيس، تكنولوجيا السوق «ناسداك»، إن كثيرًا من الدول حول العالم تستخدم التطبيقات التكنولوجية المالية فى تعاملاتها بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن ضرورة التعاون الجاد بين تلك الدول لتحقيق الاستفادة القصوى، ومساعدة بعض الدول غير المستخدمة لتلك التطبيقات المالية فى إدخالها.



وأشار إلى أن هناك طريقة للتعاون بين الدول، موضحًا أن السوق المصرية لديها فرص واعدة، لاستخدام تلك التطبيقات، الخاصة بالبرامج التكنولوجية المتطورة، إذ تم على مدار الأعوام الماضية، مناقشات كثيرة تتعلق بتلك النقطة، بالتعاون مع عدد من الوزارت المختلفة.



أوضح أن عددًا من الأسواق الناشئة التى تستخدم التكنولوجيا المالية، حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، من خلال استحداث تطبيقات وبرامج كبيرة، أثبتت فاعاليتها.