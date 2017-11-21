روشتة إنعاش السيولة بأسواق المال

البورصة المصرية

منى عبدالبارى



شهدت الجلسة الأولى بالمؤتمر السنوى الـ21 لاتحاد البورصات الأفريقية، الذى يشهده القاهرة لمدة يومين، وعقدت تحت عنوان: «زيادة السيولة بأسواق المال الإفريقية»، مناقشات موسعة حول جدوى خلق كيان يتم من خلاله ربط البورصات الإفريقية إليكترونيا، ومنح مزيد من الحوافز الاستثمارية، وتعزيز منظومة التشريعات، وخفض تكلفة قيد الشركات، لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب، والمحليين، وزيادة عدد الطروحات، وتحفيز عمليات الدمج، ومحو الأمية المالية وبشكل خاص بين الشباب، وتعزيز دور التكنولوجيا.



أدار الجلسة الاقتصادى الإفريقى ديفيد كوان، العضو المنتدب بسيتى جروب، وتحدث أوسكار أونيما، رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات إلإفريقية، والعضو المنتدب لبورصة نيجيريا، وسانويل بنيمادو، العضو المنتدب لبورصة موريشيوس، وعلى خابلاى، العضو المنتدب للأسواق الحدودية بالمجموعة المالية هيرميس، وكوفى إس يامواه، العضو المنتدب لبورصة غانا.



بداية وجه مدير الجلسة «كوان»، سؤاله للمتحدثين حول كيفية تحسين السيولة بالأسواق الإفريقية، والتحديات التى تواجه هذا الأمر، ورد «أونيما» بالإشارة إلى ضرورة قيام السلطات الرقابية بدورها عبر إدراج تشريعات جاذبة للاستثمار، لخلق مزيدا من الطروحات، وتبادل الخبرات الناجحة على صعيد الدول الإفريقية.



وأكد العضو المنتدب لبورصة موريشيوس، على ضرورة تطبيق جيد للتشريعات لتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم، لافتا إلى ضررة التوسع فى الحوافز الاستثمارية، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالضرائب، وإدراج مبادرات تمويلية، وتعظيم العوائد المحققة للمستثمرين، لتحسين معدلات السيولة بالأسواق الإفريقية.



وقال إن المستثمرين النشطين فى بورصته نحو %30 فقط، من إجمالى عدد المستثمرين، ولزيادة هذه المعدلات يجب إطلاق برامج لمحو الأمية التكنولوجية، بجانب تطوير أساليب الاستثمار لدى المؤسسات.



ولفت إلى أن صناديق المعاشات من بين المستثمرين الفاعلين بموريشيوس، وطالب بإشراك القطاع الخاص فى إدارة تلك الصناديق، طبقا لبعض الأسس الإرشادية، كما أشار إلى ضرورة تعظيم الإيرادات المتولدة من عمليات الاستثمار والتجارة، عبر تذليل العقبات فى هذا الصدد، وأبرزها خفض التكاليف الجمركية لتشجيع المستثمرين.



وردا على سؤال لمدير الجلسة حول دور الحوافز الضريبية فى جذب مزيد من المستثمرين وتحسين السيولة، لفت العضو المنتدب لبورصة غانا، إلى أن استخدام المنصات التكنولوجية، والإجراءات التى طبقتها دولته على صعيد الحوافز الضريبية لجذب مزيد من المستثمرين، فضلا عن تأسيس صناديق استثمار، أدت دورا إيجابيا.



وأكد «كوفى أس يامواه»، أن التكنولوجيا الحديثة كانت أحد الأدوات الهامة فى هذا الصدد، ولفت إلى ضرورة محو الأمية المالية، التى تعد عائقا أمام فئة من الشباب للدخول فى مجال الاستثمار.



وقال على خابلاى، إن السوق المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز السيولة المالية، إلا أنه يتعين اتخاذ إجراءات أخرى لمحو الأمية المالية، والتى من شأنها تعزيز أداء سوق المال، والتى يعد افتقادها أحد أبرز العقبات التى تحول دون تدفق الاستثمارات، وجذب مستثمرين شباب جدد.



من جانبه قال العضو المنتدب لبورصة نيجيريا، إن تبادل الخبرات بين الدول الإفريقية، يفيد فى تعزيز السيولة بين الأسواق.



وعلى صعيد الإصلاحات التى يتم تطبيقها ببلاده، قال إن هناك جانبين يتم التركيز عليهما حاليا، هما دعم التنمية المستدامة، وتعميق التعاون مع الدول الأخرى.



وطرح مدير الجلسة تساؤلا حول دور الحكومات الإفريقية فى تعزيز الاستثمارات ببلادها؟ وكان أول المتحدثين فى هذا الصدد، مسؤول بورصة موريشيوس، مشيرا إلى ضرورة وجود تعاون بين السلطات المالية والاقتصادية، لافتا إلى أن بلاده تقوم بتقديم حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين لإنعاش الاقتصاد المحلى، وجذب مستثمرين جدد، يساهمون فى النهوض بجميع الصناعات، خاصة المغذية.



وانتقد ارتفاع معدلات الفائدة فى عدد كبير من الدول الإفريقية، لافتا إلى أن المستثمرين فى الأوراق الحكومية يساهمون فى %20 فقط، من إجمالى الاستثمارات المالية، وبالتالى فإن الإبقاء على معدلات الفائدة العالية يعد أحد التحديات الرئيسية التى تواجه المستثمرين، والتى ستؤدى لقتل أسواق الاستثمار، على حد تعبيره.



إلا أنه لفت فى الوقت نفسه إلى أن هناك الكثير من المشكلات التى أدت إلى الاتجاه لزيادة معدلات الفائدة، ما أدى إلى الإضرار بحقوق المساهمين، من بينها ارتفاع الأسعار.



وحول كيفية تحسين وضعية أسواق المال الإفريقية، قال مسؤول بورصة نيجيريا، إن نجاح البورصات فى جذب مزيد من الطروحات سيحسن وضعية أسواق المال الإفريقية، ويخلق انتعاشا بها.



كما أكد على ضرورة إدراج منتجات جديدة، وتحسين المنظومة التشريعية، خاصة ما يتعلق بقيد الشركات، لأن ذلك يحسن وضعية السيولة، ويجذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن بلاده قامت بإدخال حزمة جديدة من المنتجات المالية، وأدخلت عليها تعديلات فى مايو الماضى، لتتناسب مع الأسواق الإفريقية.



وقال مسؤول بورصة موريشيوس، إن بلاده أصدرت طروحات لجذب 100 مليون دولار، إلا أنها نجحت فى جذب 160 مليون دولار، لافتا إلى أن ذلك تم من خلال تعزيز الشفافية، والقيام بإجراءات يمكن تبادلها مع الدول الإفريقية الأخرى.



فيما أكد على أن تعزيز السيولة فى بعض البورصات الإفريقية يتطلب حلا ابتكاريا، كأن يتم ربط عدد من الأسواق بعضها ببعض، فى ظل تركز السيولة بعدد محدود من الأسواق، أو إتاحة الفرص لقيد الشركة الواحدة فى أكثر من بورصة إفريقية، وإدخال الأسواق الأوروبية والأمريكية بتلك المنظومة.



وتابع :عملية الدمج تمت مناقشتها مرارا، فضلا عن ظهور اتجاه لتأسيس بورصة خاصة بالدول الإفريقية فقط، إلا أن هذا يعد حلما، لكننى أعتقد أن الدمج أمرا منطقيا، ويهدف لتقوية الأسواق المنضمة له، ويجب أن تعمل البورصات الإفريقية كوحدة واحدة، ومتكاملة، مع الأخذ فى الاعتبار العملية التنظيمية، والقيمة المضافة من وراء هذا العمل.



وأكد مسئول بورصة غانا، أن ربط البورصات إليكترونيا سيخلق انتعاشا فى السيولة، ويعزز الاستثمارات المشتركة، مشددا على أن النهوض بالأسواق الإفريقية يتطلب نهضة إليكترونية.



أجمع المتحدثون، وبعض الحضور، على أهمية خفض تكلفة التداول، لزيادة المعدلات والسيولة، وخلق حلولا لمشكلات السوق المستحدثة، من خلال تبادل الخبرات، لتفادى تطبيق حلولا أثبتت فشلها.



كما أجمعوا على أن سوق المال الإفريقية تعانى حزمة من المشكلات ليست على صعيد السيولة فقط، وأبرزها الحاجة لمزيد من المستثمرين المحليين الأجانب، ومزيد من الطروحات، وتأسيس منابر لتبادل أفضل الخبرات فى هذا المجال.