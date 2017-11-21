الإسكان: الإعلان عن حجز وحدات العاملين بالخارج أول ديسمبر

الوحدات السكنية 22

بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ستعلن فى الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل عن فتح باب الحجز للوحدات السكنية الجاهزة للاستلام (غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2، و3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2)، بمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج بنظام التمليك في المحافظات، والمدن الجديدة.



وأوضح أن طرح هذه الوحدات السكنية، يأتى استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج، التى تم الاتفاق عليها مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأهمية طرح أراض ووحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، فمثلما تم طرح أراض، ووحدات مميزة بمشروعى الرحاب ومدينتى، يأتى طرح هذه الوحدات لتناسب شريحة أخرى من الدخول.



وأضاف أن الاشتراطات العامة للصندوق تتضمن ما يلي: أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، ولديه جواز سفر مصري ساري، وأن يكون من العاملين بالخارج، وأن يكون مستند الإقامة للحاجز بالخارج سارياً، وألا تقل سنه عن 21 سنة فى تاريخ الحجز، موضحاً أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج، والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة فى كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد، وفي حالة تخصيص الوحدة السكنية لا يحق للعميل التقدم بالمراحل اللاحقة للمشروع للحصول على وحدة أخري.



وأضاف الوزير أنه يجب على المتقدم أن يقر بأنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً عن ذلك.



وأشار وزير الإسكان إلى أن الوحدات المطروحة في المحافظات والمدن التالية: مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، ومدينة العبور (غرفتين وصالة) بمحافظة القليوبية، ومنطقتي (طامية - هوارة) بمحافظة الفيوم، ومنطقة مطاي بمحافظة المنيا، ومناطق (مدينة أسيوط الجديدة – البداري – أبنوب – ساحل سليم – منقباد) بمحافظة أسيوط، ومنطقتي (مدينة سوهاج الجديدة – حي الكوثر) بمحافظة سوهاج، ومدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا، ومدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ومنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، ومنطقتي (القصير – مرسى علم) بمحافظة البحر الأحمر، ومنطقتي (الحمام – سيدي عبدالرحمن) بمحافظة مرسى مطروح.



وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للحجز، قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: تتضمن ما يلي: صورة كل من (جواز السفر المصري للحاجز، وجواز السفر المصري للزوج أو الزوجة، بطاقة الرقم القومي للحاجز، وبطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة، والإقامة) على أن تكون هذه المستندات سارية، إضافة إلى صورة من مستند إثبات الحالة الاجتماعية (وثيقة الزواج / وثيقة الطلاق / شهادة الوفاة)، موضحة أن الحجز والاستفسار يتم من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.mff.gov.eg



وقالت مى عبدالحميد إن الحجز والسداد يكون عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار الأمريكي، وفقاً للقيم المالية المُعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمشروع، بما يعادل أسعار صرف الدولار / الجنيه السارية، بحيث لا يجوز التحويل من حساب العميل بأحد البنوك داخل جمهورية مصر العربية، ويتم سداد / تحويل دفعة مقدمة قيمتها 25% من إجمالي ثمن الوحدة، علي أن يُسدد الباقي علي 3 أقساط سنوية بالدولار الأمريكي (محملة بالفوائد البنكية) وفقاً لما سيتم إعلانه من جانب الصندوق علي الموقع الإلكتروني للمشروع.



وأوضحت رئيس صندوق التمويل العقاري أن أولوية الحجز والتخصيص لأسبقية التحويل البنكي لمبلغ الدفعة المقدمة (تاريخ وتوقيت إيداع القيمة بحساب الصندوق بالبنك المركزي المصري)، وفي حالة التحويل لمبلغ الدفعة المقدمة لنفس العميل على أكثر من مرة تؤخذ أولوية الحجز والتخصيص وفقاً لآخر تحويل من العميل، واكتمال إجمالي مبلغ الدفعة المقدمة، مشيرة إلى أنه في حالة اكتشاف أن الحاجز أو الأسرة (الزوج / الزوجة) متقدم للحصول علي وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ومستحق لها، ولم يتم استكمال إجراءات التخصيص بها، يتم إيقاف التخصيص ببرنامج الإسكان الاجتماعي، واستكمال إجراءات التخصيص بمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج.



وأشارت إلى أنه يتم إلغاء الحجز عندما يكون تاريخ التحويل البنكي من الخارج لمبلغ الدفعة المقدمة قبل بدء تاريخ فتح باب الحجز أو بعد انتهائه، موضحة أنه في حال الرغبة بسداد كامل قيمة الوحدة السكنية بعد التخصيص، يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة علي أن تحول بالقيمة – بعد الخصم – المعادلة بالدولار الأمريكي، والتي ستُحدد بالموقع الإلكتروني للصندوق، أو التي تُرسل للحاجزين برسالة إلكترونية باستخدام البريد الإلكتروني لكل حاجز تم تسجيله علي الموقع الالكتروني للمشروع، وذلك قبل استلام الوحدة السكنية.

