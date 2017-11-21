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بورصة وشركات
مرسيليا توقع عقد استشارات هندسية لمشروع حياة إليكس بارك
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 11:28 ص
شركة مرسيليا
أخر الأخبار
شركة مرسيليا
رجب عزالدين
قالت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، إنها ستوقع عقد استشارات مع مكتب صبور للاستشارات الهندسية بخصوص مشروع حياة اليكس بارك.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية -اليوم الثلاثاء- أن هذا العقد يتضمن تولى مكتبة صبور أعمال الاستشارات والإشراف العام على مشروع "حياة أليكس بارك" بجميع قطاعاته.
ويعد مشروع حياة أليكس، أهم مشروع تقوم شركة مرسيليا بتطويره خلال الفترة الأخيرة، ويتميز بأنه أول المنتجعات السكنية السياحية فى مدينة الإسكندرية.
ويمتد المشروع على مساحة 42 ألف مير مربع تقريباً، ويضم خدمات سكنية وسياحية وترفيهية وتجارية بواقع 16 برجًا سكنيًا، يتخللهم مساحات خضراء وفندق سياحى أربع نجوم.
ويتميز المشروع بقربه الجغرافى من البحر ولا يبعد عنه دقائق محدودة اضافة إلى قربه من مدخل الإسكندرية الحيوى الجديد، وفقاً للشركة.
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى
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