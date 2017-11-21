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سيـــاســة
تدريب أردني مصري على تحرير الرهائن بالمنطقة الجنوبية العسكرية
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 11:15 ص
تدريب عسكري
أخر الأخبار
تدريب عسكري
بدور إبراهيم
استمرت فعاليات التدريب المصري الاردني المشترك "العقبة 3" والذي تنفذه وحدات من الصاعقة والمظلات والوحدات الخاصة البحرية لكلا البلدين مدعومة بعناصر من التشكيلات البرية والوحدات البحرية ، والذي تستضيفه مصر بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.
وتضمنت المراحل التمهيدية للتدريب على العديد من الانشطة والفعاليات شملت المحاضرات النظرية والعملية وتنفيذ العديد من الرمايات والبيانات العملية وأساليب المهارة في الميدان والتكتيكات التي يتم استخدامها بواسطة القوات الخاصة، وفرض عدد من المواقف بهدف قياس قدرة العناصر المشاركة علي العمل المشترك واتخاذ القرارات المناسبة ، وكذا تنفيذ عدد من القفزات التدريبية لصقل مهارات العناصر المشاركة بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين على اعمال الأبرار والإقتحام الجوي والقتال فى المدن وتحرير الرهائن والمحتجزين.
ويجري حاليا تنفيذ إجراءات التحضير للمرحلة الرئيسية للتدريب والتي تشتمل علي تنفيذ اعمال قتال غير نمطية باستخدام الاسقاط والانزال الجوي للوحدات الخاصة والابرار البحرى للقوات البرية على ساحل جزيرة ذات اهمية حيوية وتطهيرها من العناصر الارهابية المسلحة واستعادة السيطرة علي الجزيرة وتأمينها .
ياتى تدريب " العقبة 3 " امتدادا لسلسة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لتطوير مجالات العمل وتبادل الخبرات المكتسبة في مجال العمليات العسكرية .
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