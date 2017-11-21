بارونز كورت توقع بروتوكولًا لإنشاء مدينة طبية بأليكس وست

هشام أكرم العضو المنتدب لشركة بارونز كورت

❏ افتتاح النادى الرياضى والمدرسة فى 2018 والأخيرة تستوعب 2500 طالب

❏ تقام على 88 ألف متر وتشمل 7 مراكز متخصصة

❏ المرحلة الأولى تضم ملعب جولف على مساحة 100 فدان

❏ النسبة البنائية بـ«أليكس» لا تتخطى%20 والاستثمارات الإجمالية 50 مليارا

❏ المشروع يشمل أول فندق لحزمة رجال الأعمال لتغطية الساحل والعالمين



بدور إبراهيم



وقعت شركة «بارونز كورت سبورتس آند ليجر» بروتوكولا مع مستشفى السعودى الألمانى، لإنشاء مدينة طبية كبرى بمشروعها «أليكس وست»، على مساحة 88 ألف متر، تشمل حوالى 7 مراكز طبية متكاملة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لها 450 سريرا، ومن المتوقع الانتهاء من 300 منها خلال المرحلة الأولى، والافتتاح خلال 2021.



قال هشام أكرم، العضو المنتدب للشركة إنه جار تنفيذ مدرسة دولية على مساحة 21 ألف متر تبلغ طاقتها الاستعابية 2500 طالب، والافتتاح فى ديسمبر 2018، كما سيتم افتتاح النادى الرياضى فى نفس العام، ويشمل العديد من الألعاب منها 7 ملاعب تنس وملاعب كرة طائرة ويد، وتشمل المرحلة الثانية حمامات السباحة، كما يتم الاتفاق مع إحدى المؤسسات الرياضية العالمية لإدارة مدرسة كرة القدم.



وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع شملت ملعب جولف على مساحة 100 فدان تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير منه، مشددا على أن الشركة تهتم بتحقيق تكامل فى الخدمات التى يحتاجها السكان الحاليون والمستقبليون فى مختلف مراحل المشروع، ولذلك ضخت 2 مليار جنيه لإقامة واحدة من المدارس العالمية وعدد من دور الحضانة، يجاورها نوادٍ، سيديرها أكبر الأسماء العالمية فى عالم الرياضة، وسيتم ضخ نصف مليون جنيه بها.



وأشار إلى أن الشركة تعتزم تنفيذ فندق إضافى بالمشروع ولديها فندق مقام بالفعل، وهو راديسون بلو ٥ نجوم ملحقة به قاعة مؤتمرات عملاقة تعد الأكبر على مستوى محافظة الإسكندرية، كاشفا عن نية الشركة تنفيذ مستشفى خارجى بخلاف السعودى الألمانى كنوع من المشاركة المجتمعية والعمل نحو رفع مستوى الخدمات بالمدينة المحيطة بالمشروع، ولدى الشركة أدورا مجتمعية عدة منها إنشاء معهد تعليم فنى صناعى.



وقال العضو المنتدب إنه سيتم إطلاق المرحلة الجديدة من المشروع مريوتس وتقام على مساحة 120 فدانا بإجمالى عدد شقق سكنية تبلغ 4000 شقة، ومساحات مختلفة تبدأ من 146 مترا، وتشمل هذه المرحلة 17 حيا سكنيا به 128 عمارة ذات شكال معمارية مبهرة.



وأضاف أن تصميم مريوتس راعى أن يناسب جميع الأذواق والاحتياجات السكنية من مدارس ومستشفيات ومحلات تجارية ونواد رياضية يسهل الوصول إليها فى دقائق معدودة، وبها ممشى صديق للبيئة يمكن السكان من السير على الأقدام بين المساحات الخضراء، كل هذا بأسعار اقتصادية ملائمة وأنظمة دفع متنوعة وتسهيلات فى السداد.



وأوضح أنه حرصًا من شركة بارونز كورت على ضمان استدامة الخدمات التى تُقدم داخل المشروع بجميع مراحله، كما سيتم تأسيس شركة متخصصة فى إدارة المرافق والمشروعات السكنية الضخمة والتى ستعمل على التركيز على تلبية احتياجات السكان بتقديم أفضل الخدمات والأنظمة الأمنية وتقديم حلول فورية.



ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالمرحلة الجديدة من أليكس ويست تم العمل بالفعل فى التصميمات الهندسية، لتكون جاهزة للتسليم خلال 3 سنوات، وتم إطلاق اسم «تراينجل» على أول حى سكنى بها، وتشمل «مريوتس» 15 عمارة فيها تضم 338 شقة.



وأضاف أن المنطقة التجارية والإدارية بالمشروع تناسب جميع الاستخدامات، وتقام على مساحة 446 ألف متر مربع، وتضم العديد من الشركات والمؤسسات، وأيضا المحال التجارية لتخدم غرب الإسكندرية وتكون الأكبر خارج المدينة، والتى تم التخطيط لإقامتها على مساحة 350 ألف متر مربع، بإجمالى مسطح بنائى 600 ألف متر مربع تقريبا.



قال علاء الدين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة «بارونز كورت سبورتس آند ليجر» إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه، لتنفيذ مرحلة جديدة بمشروع أليكس وست.



وأضاف أن المشروع هو الوحيد المتكامل بالإسكندرية ذى الأغراض المتعددة: «سكنى وخدمى وطبى وتعليمى وتجارى وسياحى ورياضى وترفيهى».



تهدف الشركة تنفيذ رؤية مستقبلية متكاملة تجعل «أليكس وست» مثالا يحتذى به بين جميع المشروعات العقارية بالإسكندرية، لما له من موقع استراتيجى ومساحة تصل إلى 620 فدانا بعيدا عن زحام المدينة.



وأوضح أن النسبة البنائية بالمشروع لا تتخطى %20، والمساحة الباقية تشتمل على خدمات متنوعة تلاءم جميع الاحتياجات، وتجعل من المشروع مجتمعا عمرانيا حقيقيا ومتكاملا.



وقال إن إجمالى استثمارات أليكس وست تبلغ 50 مليار جنيه، تم توزيعها لضمان تكامل الخدمات، بين سكنى تبلغ استثماراته 15 مليار جنيه، وسياحى باستثمارات 2 مليار جنيه، وطبى 10 مليارات جنيه، وتعليمى 2 مليار جنيه، ورياضى 500 مليون جنيه، ومشروعات تجارية وإدارية تحظى بنصيب كبير من حجم الاستثمارات، مشيرا إلى أن الشركة عهدت باتباع آلية الشراكة فى الخدمات المنفذة بالمشروعات لضمان تحقيقها أعلى مستوى.



وأكد أن المشروع ليست مجرد وحدات سكنية، وإنما يقدم نماذج المدن الصغيرة المتكاملة الذكية، التى تتبع الاشتراطات من حيث المسافات بين الوحدات والمساحات الخضراء الكافية لتحقق كثافة سكانية منخفضة وراحة للسكان، وفى الوقت نفسه، يهدف إلى تخفيف الضغط السكانى عن قلب مدينة الإسكندرية ويمنح الهدوء والراحة للسكان، لافتا إلى أن المشروع يضم أول فندق فى الإسكندرية تم تجهيزه ليناسب احتياجات رجال الأعمال.



وأشار رئيس مجلس إدارة «بارونز كورت سبورتس آند ليجر» إلى أن الشركة لا تنوى فى المرحلة الراهنة الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة وقد تدرس الاستثمار فى الساحل الشمالى.



ومن المتوقع أن يتواجد بها شركات الشحن والتوكيلات البحرية والقنصليات وستقام المنطقة فى قلب المشروع، وستشمل مساحة للمشاة، تضم محال وكافيهات ومطاعم وألعابا ترفيهية للأطفال ومجمع سينمات وسوقا تجارية.



وافتتحت الشركة مؤخرا أحد أكبر مراكز المؤتمرات بالإسكندرية، فى قلب المشروع، ويقع على مساحة 16 ألف متر مربع، به 4 قاعات رئيسية و9 فرعية، مزودة بأحدث الأجهزة السمعية والبصرية والتجهيزات، ويتسع لاستضافة أكثر من 3 آلاف شخص.



وانتهت الشركة من المرحلة الأولى أنطونيادس بإجمالى 520 فيلا مقامة على مساحة 530 ألف متر مربع بيعت جميعها بالكامل، وكذلك معظم المرحلة الثانية سانت كاترين بعدد 406 فيلات على مساحة 258 ألف متر مربع وبيعت لتسلم فى 2018.



وأكدت «بارونز كورت سبورتس آند ليجر» أنها المالك الوحيد لمشروع «أليكس وست» وأرضه البالغة مساحتها 620 فدانًا، وليس هناك أى نزاع قانونى عليها أو مرافقها، ويرجع الفضل فى ذلك، للتعاون الدائم مع المحافظة والمحليات، والذى أثمر عن توقيع الشركة اتفاق تسوية شاملة معتمدًا من مجلس الوزراء.