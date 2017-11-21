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بورصة وشركات
مباحثات لبدء تداول السندات الخضراء بالبورصة النيجيرية
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 11:10 ص
سوق السندات
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سوق السندات
فريق المال
قال أحمد ساليهجو، المساعد الفني لوزير البيئة النيجيرية، إن هناك مباحات حالية لبدء تداول السندات الخضراء في البورصة النيجيرية، بحلول الشهر المقبل، منوهاً إلى أن الاستثمار في المشروعات الخضراء لا زال يواجه بعض التحديات، على رأسها التمويل.
وأوضح ساليهجو، خلال كلمته في اليوم الثاني بالمؤتمر السنوي الحادي والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية، الذي تستضيفه القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن هناك عدد من المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والتعليم والكهرباء سيتم تمويلها عبر طرح السندات بالبورصة.
يشار إلى أن الإصدار الأول للسندات الخضراء جاء في سنة 2007 من طرف البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو، ليتسارع بعد ذلك اللجوء إلى هذا النوع من السندات من طرف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
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