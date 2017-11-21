انطلاق مؤتمر اتحاد المقاولين العرب والبنك الإسلامى للتنمية غدًا

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

المال ـ خاص



يعقد اتحاد المقاولين العرب والبنك الإسلامى للتنمية مؤتمرا غدا الأربعاء، بعنوان دور المقاول والمستثمر فى الوطن العربى والعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولى، والاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر.



ويسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالوطن العربى فى قطاع التشييد والبناء، وكيفية دعم التعاون بين المقاولون والأشقاء العرب نحو المشاركة فى تنمية تلك الفرص ودفع الاستثمارات، كما يسلط الضوء على دور البنك الإسلامى فى تقديم الدعم نحو دفع التعاون بين المقاولين ودوره فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



ويتناول المؤتمر كلمات افتتاحية لوزيرى الإسكان والاستثمار ولرئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادى، وممثل البنك الإسلامى للتنمية أناس العيصامى، مدير إدارة السياسيات ودعم العمليات وأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، السفير محمد محمد الربيع ورئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، المهندس حسن عبد العزيز، كما يتم عقد حلقة نقاشية مع الوزيرين حول المشروعات الاستثمارية للمقاولين والمستثمرين فى الوطن العربى وآليات المشاركات فى تلك المشروعات.



ويعقد خلال المؤتمر 5 جلسات تتناول الأولى العاصمة الإدارية الجديدة كفرصة ذهبية لقطاع التشييد، ويتم خلال الجلسة تسليط الضوء على المشروع كأحد أبرز المشروعات القومية التى تقوم مصر بتنفيذها وكيفية دعم التعاون بين شركات المقاولات العربية لتنفيذ أعمال بالمشروع، كما تتناول الجلسة الثانية المشاريع الحالية والمستقبلية للبنك الإسلامى للتنمية، ويتم خلالها التعريف بالبنك والأشكال المختلفة من الخدمات الاستشارية التى يقدمها ودوره فى تعزيز التعاون المختلف بين الأعضاء.



وتدور الجلسة الثالثة حول التعاون بين المقاولين العرب فى تنفيذ مشروعات كبرى بمختلف أنحاء الوطن العربى مع إبراز كيفية دعم التعاون بين الأشقاء فى تنفيذ المشروعات الكبرى المطروحة فى الوطن العربى، بينما تدور الجلسة الرابعة حول تصدير المقاولات فى الوطن العربى وآليات تبادل الخبرات والخامسة حول عرض من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حول خطته للتنمية والتكامل فى دعم قطاع البناء والتشييد.



ويشارك بالمؤتمر العديد كبار المسئولين والعاملين بقطاع البناء والتشييد فى مصر والوطن العربى، ومنهم اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية، والمهندس درويش حسنين، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد، والمهندس أحمد عفيفى، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى.



كما يشارك المهندس على مصطفى، أمين عام مساعد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد، والسيد عبد الحكيم السهلى عضو هيئة المقاولين العرب، وأحمد الطراونة نقيب المقاولين الأردنين السابق، مالك دنقلة عضو المجلس التنفيذى لاتحاد المقاولين العرب، وذكوان الصفار عضو اتحاد المقاولين العراقيين، والدكتورة مريم الإيمان الأمين العام المساعد لمجلس الوحدة الاقتصادية، وعبد الهادى السويفى مستشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية.



وأكد المهندس درويش حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين العرب، أن المؤتمر يعد فرصة كبرى لدعم التعاون بين المقاولين فى الوطن العربى، وتبادل الخبرات بين الدول الأشقاء بما يسهم فى تحقيق منافع 8على كافة الأصعدة، خاصة فى ظل توافر الفرص الاستثمارية المتنوعة بالدول العربية ووجود شركات كبرى ذات خبرات.



وأوضح أن الاتحاد والبنك الإسلامى للتنمية سيسلطان الضوء خلال المؤتمر على الفرص الاستثمارية، وخطة كل منهما فى دعم التعاون بين شركات المقاولات فى الوطن العربى، مشيرا إلى أن المؤتمر سيبرز عددا من المشروعات الكبرى، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد أحد أهم المشروعات التى تمثل فرصة كبرى لقطاع التشييد.