بدء تسليم وحدات الرحاب ومدينتى لحاجزيها من العاملين بالخارج

مصطفى مدبولى

بدور إبراهيم



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة بدأ -الأحد الماضي- في تسليم الوحدات السكنية المخصصة للمصريين العاملين بالخارج بمدينتي الرحاب (1041 وحدة)، ومدينتي (354 وحدة)، موضحاً أن التسليم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 21/12/2017.



وحول خطوات تسليم الوحدات بمدينتي الرحاب ومدينتى، قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: يتوجه المُخصص له الوحدة أو من ينوب عنه بتوكيل إدارة محدد الغرض (الاستلام، التعاقد، السداد)، إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة (مركز خدمة العملاء المصريين العاملين بالخارج)، ومعه صورة من البيانات الخاصة بالوحدة (رسالة تأكيد الحجز للوحدة – الإقامة – جواز السفر – الرقم القومي – التحويل البنكى – أية طلبات تم تقديمها لنقل مبالغ بين الحسابات أو الاستردادات من خلال الموقع الإلكتروني)، ويقوم بسداد مبلغ 1.5% من قيمة الوحدة (0.5 % مصاريف إدارية + 1 % مجلس أمناء المدينة)، أو إحضار ما يفيد السداد، ويتم تسليم العميل خطاب موجه للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (الرحاب / مدينتى) لسداد قيمة مصاريف وديعة الصيانة للوحدة المخصصة، ويقوم العميل بتسليم خطاب سداد قيمة وديعة الصيانة، وسداد مصاريف تحرير عقد الوحدة مبلغ (2000 جنيه) للوحدة.



وأوضح أنه يتم تسليم عقد الوحدة للعميل بعد 72 ساعة من تاريخ سداد مصاريف العقد، ويتم التعامل مع العملاء، وفقاً للتواريخ المدرجة (طبقاً لتاريخ تأكيد الحجز للعملاء) بالجدول المتاح على الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن www.nuca.gov.eg.



وأضافت المهندسة إيمان نبيل، مدير عام التنمية، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: سيتم اليوم الثلاثاء 21/11/2017 تسليم العمارتين (5 - 6) بالرحاب، والعمارة (5) بمدينتي، وسيتم يوم الأربعاء 22/11/2017 تسليم العمارتين (7 - 8) بالرحاب، والعمارة (6) بمدينتي، وسيتم يوم الخميس 23/11/2017 تسليم العمارتين (9 - 10) بالرحاب، والعمارة (7) بمدينتي، وسيتم يوم الأحد 26/11/2017 تسليم العمارتين (11 - 12) بالرحاب، والعمارة (8) بمدينتي، وسيتم يوم الإثنين 27/11/2017 تسليم العمارتين (13 - 14) بالرحاب، والعمارتين (9 - 10) بمدينتي.



وسيتم يوم الثلاثاء 28/11/2017 تسليم العمارتين (15 - 16) بالرحاب، والعمارتين (11 - 12) بمدينتي، وسيتم يوم الأربعاء 29/11/2017 تسليم العمارتين (17 - 18) بالرحاب، والعمارتين (13 - 14) بمدينتي، وسيتم يوم الأحد 3/12/2017 تسليم العمارتين (19 - 20) بالرحاب، والعمارتين (15 - 16) بمدينتي، وسيتم يوم الإثنين 4/12/2017 تسليم العمارتين (21 - 22) بالرحاب، والعمارة (17) بمدينتي، وسيتم يوم الثلاثاء 5/12/2017 تسليم العمارتين (23 - 24) بالرحاب، والعمارة (18) بمدينتي، وسيتم يوم الأربعاء 6/12/2017 تسليم العمارتين (25 - 26) بالرحاب، والعمارة (19) بمدينتي.



وسيتم يوم الخميس 7/12/2017 تسليم العمارتين (27 - 28) بالرحاب، والعمارة (20) بمدينتي، وسيتم يوم الأحد 10/12/2017 تسليم العمارتين (29 - 30) بالرحاب، والعمارتين (21 - 22) بمدينتي، وسيتم يوم الإثنين 11/12/2017 تسليم العمارتين (31 - 32) بالرحاب، والعمارتين (23 - 24) بمدينتي، وسيتم يوم الثلاثاء 12/12/2017 تسليم العمارتين (33 - 34) بالرحاب، والعمارتين (25 - 27) بمدينتي، وسيتم يوم الأربعاء 13/12/2017 تسليم العمارتين (35 - 36) بالرحاب، والعمارتين (28 - 29) بمدينتي، وسيتم يوم الخميس 14/12/2017 تسليم العمارتين (37 - 38) بالرحاب، والعمارتين (30 - 32) بمدينتي، وسيتم يوم الأحد 17/12/2017 تسليم العمارتين (39 - 40) بالرحاب، والعمارتين (33 - 35) بمدينتي، وسيتم يوم الإثنين 18/12/2017 تسليم العمارتين (41 - 43) بالرحاب، وسيتم يوم الثلاثاء 19/12/2017 تسليم العمارتين (44 - 46) بالرحاب، وسيتم يوم الأربعاء 20/12/2017 تسليم العمارتين (47 - 49) بالرحاب، وسيتم يوم الخميس 21/12/2017 تسليم العمارتين (50 - 52) بالرحاب.