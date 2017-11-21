وصول 8500 طن بوتاجاز لموانئ السويس الثلاثاء

الانتفاع بالموانئ

نادية صابر:



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيناجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.



كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال أربع سفن وهى أمانة، الحرية، بوسيدون اكسبريس، النوى إكسبريس وعلى متنهم 453 راكبا و223 شاحنة بضائع و9 شاحنة عفش ركاب و12 سيارة.



بينما شهد الميناء بالامس مغادرة السفينة RISING EAGLA و على متنها 27 الف طن فوسفات متجهة الى الهند و مغادرة أربع سفن أخرى وهى أمانة، الحرية، بوسيدون إكسبريس، النوى إكسبريس وعلى متنهم 480 راكبا و190 شاحنة بضائع و33 سيارة.



ويستعد ميناء الغردقة لمغادرة السفينة لابسبس وعلى متنها 57 راكبا من جنسيات مختلفة متجهة إلى ميناء شرم الشيخ.



وفى نفس السياق ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1264 راكب بميناء نويبع و تداول 113 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا و على متنها 511 راكب و 6 براد و 11 تريلا و 2 سيارة.



فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 403 راكب و16 براد و6 تريلا و1 سيارة و2 باص جيت وغادرت ثلاث سفن وهى ايلة، سينا، بريدج وعلى متنهم 350 راكبا و28 براد و46 تريلا و3 سيارة.