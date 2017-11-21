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نقل وملاحة
الحكومة تسعى لتدبير 5.5 مليار جنيه من مؤسسات التمويل
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 10:33 ص
وزارة النقل
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وزارة النقل
مدحت إسماعيل:
قال مصدر حكومى، إن وزارة النقل تسعى لاقتراض ما يقرب من 5.5 مليار جنيه، أو ما يعادلها من العملة الصعبة، لتنفيذ ازدواج خطى السكة الحديدية لضواحى «قليوب - شبين القناطر - الزقازيق»، و»قليوب - منوف - طنطا»، لافتاً إلى انها بدأت فى تحديد قائمة لمؤسسات التمويل الدولية للتفاوض معها لتمويل المشروعين.
وأضاف لـ«المال» أن طول المسافة المقرر ازدواجها تصل إلى 137 كيلومترًا، بواقع 45 للخط الأول، و92 كيلو للثانى، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف سداد التكلفة من الإيرادات المتوقعة من الخطين.
وأشار المصدر إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الخطوط مقرر ازدواجها، لكن سيتم البدء بالمشروعين، نظراً لتنفيذ دراسات سابقة لهما، وهي حالياً متوقفة على توفير التمويل، لافتاً إلى أن تكلفة تنفيذ الازدواج للكيلو الواحد تصل لـ40 مليون جنيه، بخلاف نزع الملكية.
كان وزير النقل، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الوزارة تخطط لإزدواج كل خطوط الضواحى والخطوط الفرعية بدلا من كونها خطوطا مفردة حاليا يعمل خلالها قطار ذهابا وآخر إيابا على نفس الخط، وأن الوزارة بصدد وضع مخطط لإجراء ازواج لكل الخطوط المفردة، بما سينعكس على مستوى الخدمة وانتظام القطارات وسرعاتها خلال الرحلات.
على صعيد متصل، أشار المصدر إلى أن الجانب الفرنسى سيعقد خلال الفترة المقبلة ورشة عمل مع قيادات وزارة النقل، لتحديد أهم المشروعات التى سيتم تنفيذها بالشراكة فى مرفق السكة الحديد، تفعيلاً للاتفاق المبرم بين الطرفين على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرنسا الشهر الماضى.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم توقيع عقود مفصلة بين هيئة السكة الحديد والشركة الفرنسية، لتحديد دور الجانب الفرنسى فى رفع كفاءة السكة الحديد.
ووقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم مع شركة حديد فرنسا، بهدف نقل الخبرات الفرنسية فى مجال صيانة البنية الأساسية والوحدات المتحركة وتطوير الورش وتدريب العاملين فى الهيئة.
وعدلت وزارة النقل قانون 152 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحصلت على موافقة من مجلس الوزراء على إضافة مادتين للقانون، من خلالهما تستطيع إسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية لجهات غير حكومية بعقود إلزامية مدتها 15 عاما.
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