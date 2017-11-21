جلوبال ليس وجهاز تنمية المشروعات يوقعان عقداً بقيمة 20 مليون جنيه

جلوبال ليس 4

❏ حاتم سمير: نستهدف دعم 20 عميلا على الأقل



بدور إبراهيم



وقعت شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقداً بقيمة 20 مليون جنيه لتمويل عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لأهداف وشروط الجهاز.



قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز حريص على توقيع البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات والجمعيات وشركات التأجير التمويلى الجادة؛ للتوسع فى منح التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى أكبر عدد من صغار المستثمرين لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من حيث دعم العمل والإنتاج وتوفير الآلاف من فرص العمل.



وأضافت أن التمويل الممنوح لشركة جلوبال ليس عبارة عن شريحة أولى، ومن المقرر الانتهاء من استخدامها خلال عام، لافتة إلى حرص الجهاز على توسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها وتنويع المنتجات التمويلية وكافة الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة.



وقال حاتم سمير، الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى, إن البروتوكول الموقع مع الجهاز يأتى تماشيا مع خطة وأهداف الشركة للتركيز على دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى استحواذ تلك المشروعات على حوالى %35 من إجمالى محفظة جلوبال ليس فى الآونة الأخيرة.



وأوضح أن عقد التمويل يستهدف جذب ما لا يقل عن 20 عميلا، ويبلغ الحد الأدنى للتمويل الممنوح 50 ألف جنيه والأقصى مليون جنيه، مشيرا إلى الشركة تتولى من خلال العقد توجيه التمويل للشركات الراغبة فى تنفيذ أو تطوير مشروعات صغيرة ومتوسطة تتلاءم مع أهداف وشروط الجهاز، وتقوم جلوبال ليس بدراسة جدوى المشروعات المقدمة ووضع ملاءة الشركات المتقدمة.



وأشار إلى أن الشركة تعكف حاليا على تطوير قطاع لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برعاية صندوق سند أحد مساهمى الشركة، لافتا إلى أن تلك المشروعات تعد من أهم القطاعات التى تركز عليها شركات التأجير التمويلى فى المرحلة الحالية.