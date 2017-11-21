88 شركة مصرية تزور تركيا

علم تركيا

محمد ريحان:



كشف أتيللا أطاسفين، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك، أن 88 شركة مصرية ستزور تركيا الاسبوع المقبل، بحضور مسئولين حكوميين، منهم المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية وزيادة التجارة البينية التى بلغت 3 مليارات دولار، خلال الشهور التسعة الماضية.



وقال خلال مؤتمر صحفى عقدته الجمعية أمس، لإعلان تفاصيل المؤتمر المشترك «هيا نصنع معا»، المزمع انعقاده فى تركيا خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، إن استثمارات تركيا فى مصر تصل إلى 2 مليار دولار، عبر نحو 210 شركات.



كما كشف أنه تم ضخ استثمارات تركية خلال النصف الأول من العام الجارى، بقيمة 100 مليون دولار، فى مجال صناعة الزجاج، تضخها شركة باشا بختشة، ويوفر المشروعها 1200 فرصة عمل.



وأضاف أن الشركات التركية لديها اهتماما شديدا بالاستثمار فى مشروعات البنية التحتية بقناة السويس وسيناء، ومستعدة لضخ 5 مليارات دولار، للاستثمار فى تلك المناطق، كما تعتزم إنشاء مصانع للأجهزة الكهربائية، وأخرى لإنتاج الحديد، بالشراكة مع مستثمرين مصريين، خاصة أن شركات الحديد التركية لديها تكنولوجيا متطورة لا تستطيع الشركات المصرية منافستها، على حد قوله مع الأخذ فى الاعتبار أن حظر استيراد المنتج التركى، سيشعل أسعار الحديد بالسوق المحلية المصرية، خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن الجانب التركى يدرس إنشاء أول مدينة صناعية نموذجية فى مصر، على مساحة مليون متر مربع، تضم مصانع، وورش، ومعاهد فنية، ومراكز لتطوير عمليات الاستيراد والتصدير، بهدف تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.



ونفى وجود أى مضايقات على المنتجات التركية فى مصر، أو من الجهات الحكومية، مشيرا إلى أنه رغم الانفلات الأمنى بعد أحداث 25 يناير، إلا أن المصانع التركية كانت آمنة والعمالة المصرية بها ملتزمة، وحافظت على المصانع.