حملة ترويجية لمشروعات النقل البحري

مميش يشهد عقد بناء كراكتين مع شركة هولندية.. غدًا

أماني العزازي:



أنهت وزارة النقل ترتيبات الزيارة المرتقبة للمهندس هشام عرفات، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئتى قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، إلى ألمانيا وإنجلترا، بداية من يوم 26 نوفمبر الحالى، لترويج مشروعات قطاع النقل البحرى.



وكشف مصدر مطلع لـ«المال»، أن زيارة عرفات ومميش ستبدأ بلقاء وفد من تحالف الإليانس بألمانيا، بهدف التواصل المباشر معه بعدما انسحب من ميناء شرق بورسعيد إبريل الماضى لميناء بيريوس اليونانى، على خلفية صدور قرارى 488 و800 برفع مقابل الخدمات بالموانى.



ولفت إلى إن اللقاء يأتى لبحث ومناقشة إمكانية عودة التحالف، والذى يتكون من 5 خطوط ملاحية رئيسية تشمل «Hapag Lloyd - Yang Ming - K Line – MOL - NYK»، خاصة بعد إجراء التعديلات اللازمة على القرارات السابقة، ومنها إلغاء رسم الـ%8 المفروض على السفن التى يزيد طولها على 354 مترا، ومنح خصومات خاصة ببعض الرسوم طبقا لنسب التداول على الحاويات.



وتوقع المصدر أن يعرض التحالف بعض المطالب، ومنها منح مميزات كتلك التى اتخذتها دول ساعدته فى استعادة جزء من قدرته التنافسية، مشيرا إلى أن الزيارة الترويجية جاءت فى توقيت مناسب، خاصة مع قرب انتهاء الدولة من بناء 5 كيلومترات من الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد، وأعمال تطوير المجرى الملاحى والذى شمل الأعماق ودائرة الدوران وتحديث القاطرات.



يذكر أن وزارة النقل استعانت خلال الفترة الماضية بأحد المكاتب الاستشارية الألمانية لإجراء دراسة لتحديد مزايا تنافسية كل ميناء لتحقيق التعاون فيما بينها، وتقوية دورها فى منافسة الموانئ الأجنبية وتقديم قيمة مضافة لتجارة الصادر والوارد بالتنسيق مع مركز بحوث النقل التابع لأكاديمية النقل البحرى.



وأكد المصدر أنه من المقرر أن يقوم وزير النقل عقب لقائه بتحالف الأليانس بزيارة للندن، لإجراء لقاءات مع الشركات الاستثمارية المهتمة بنشاط الموانئ الجافة للترويج لمشروع إنشاء ميناء 6 أكتوبر الجاف وظهيره اللوجيستى على مساحة 100 فدان، بعد انتهاء وزارة المالية من مراجعة مستندات الطرح.



وفى سياق متصل، رحب المهندس مروان السماك، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الاسكندرية ووكيل خط هاباج لويد الألمانى فى مصر، بالمحاولات التى يبذلها وزير النقل والفريق مهاب مميش لاستعادة الخطوط الملاحية الكبرى، بالتواصل المباشر لجذب الاستثمارات فى نشاط النقل البحري واللوجيستي وخلق مزيد من التنافسية للخطوط الملاحية المتعاملة فى مصر.



وقال السماك لـ«المال»، إن جذب مزيد من الخطوط يعنى تمكين السوق المصرية من اختراق الأسواق العالمية، لافتا إلى أن بعض الخطوط الملاحية غيرت من شكل خدماتها نظرا للتحديات التى واجهتها، من انهيار النوالين وانخفاض الربحية وتراجع معدلات التجارة البحرية.



ووصف التحركات الحالية، ومنها التواصل مع الخطوط، بأنها لا تعنى قرارات سريعة بالعودة، خاصة أن قرار تغيير مسار بعض الخدمات الملاحية هذه الخطوط يستغرق بعض الوقت، قد تصل لعام.