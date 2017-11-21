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طاقة
الكهرباء تخاطب التخطيط لتخصيص 900 مليون جنيه
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 10:07 ص
وزارة التخطيط
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وزارة التخطيط
عمر سالم:
تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مخاطبة وزارة التخطيط والمتابعة، لتخصيص 900 مليون جنيه لتمويل المرحلة الثانية من تحويل الخطوط والكابلات الهوائية إلى أرضية.
وتوقعت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، فى تصريحات لـ«المال»، بدء المرحلة الثانية منتصف 2018، عقب الانتهاء من الأولى، التى بدأت فى أغسطس 2017 بتمويل مليار جنيه.
وكان وزير الكهرباء محمد شاكر، قد قال فى بيان صحفى، أغسطس الماضى، إن شركات التوزيع قامت بحصر الخطوط الهوائية المطلوب إحلالها بكابلات أرضية أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة من خلال بند المشروعات الإستراتيجية بميزانية تقدر بحوالى مليار جنيه مصرى، ومدة التنفيذ حتى نهاية العام المالى (2017/ 2018).
وأضافت المصادر أن وزارة التخطيط مسئولة عن تدبير تلك التمويلات لأنها مبالغ ضخمة يصعب على «الكهرباء» وشركاتها تحملها، لا سيما فى ظل ضخ الوزارة لأكثر من 70 مليار جنيه استثمارات خلال 3 سنوات فى مشروعات نقل وتوزيع وإنتاج الكهرباء.
وأشارت إلى أنه يتم حالياً حصر كل الخطوط التى سيتم تنفيذها بالمرحلة الثانية من خطة تحويل الكابلات من هوائية إلى أرضية بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارتى «التخطيط والمالية» والمحافظين ومجلس النواب.
وقالت إن إجمالى المرحلة الثانية من المرتقب أن تزيد على 2000 كيلومتر خطوط وكابلات، وأن تغيير تلك الكابلات سيقلل من الفقد بالشبكة القومية بنحو 3 - %4 من النسبة الحالية، والتى تصل إلى %17.
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