شاهد.. ملخص مباراة الإسماعيلي و الأهلي

لقطة من مباراة االأهلى والإسماعيلى

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تغلب الأهلى على الإسماعيلى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما الاثنين، وهى المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام.



وتغلب الأهلى على الإسماعيلى بهدفين نظيفين أحرزهما عمرو السولية وعبد الله السعيد، وتوقف رصيد الإسماعيلى عند 20 نقطة فى المركز الأول بينما صعد الأهلى للنقطة 13 فى المركز السادس.

