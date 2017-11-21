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رياضة
شاهد.. ملخص مباراة الإسماعيلي و الأهلي
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 01:29 ص
لقطة من مباراة االأهلى والإسماعيلى
أخر الأخبار
لقطة من مباراة االأهلى والإسماعيلى
متابعات:
تغلب الأهلى على الإسماعيلى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما الاثنين، وهى المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام.
وتغلب الأهلى على الإسماعيلى بهدفين نظيفين أحرزهما عمرو السولية وعبد الله السعيد، وتوقف رصيد الإسماعيلى عند 20 نقطة فى المركز الأول بينما صعد الأهلى للنقطة 13 فى المركز السادس.
النادي الأهلي
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