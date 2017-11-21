وزيرة الاستثمار تضع حجر الأساس لعدد من المشروعات بالإسماعيلية

نادية صابر:





يستقبل اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار خلال زيارة تفقدية ومتابعة ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة بمقر المنطقة الحرة الاستثمارية بالاسماعيلية.