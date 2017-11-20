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35.00 الفراخ البلدي
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سيــارات

استقرار شبه تام لأسعار ستروين خلال 6 أشهر

ستروين
ستروين
ستروين

أحمد شوقي


شهدت أسعار العلامة الفرنسية ستروين استقرارًا شبه تام خلال الشهور الستة الماضية (يونيو- نوفمبر)، حيث لم تتحرك الأسعار نهائيًّا باسثتناء سي 4 بيكاسو وسي 4 جراند بيكاسو اللتين ارتفعتا بواقع 20.8 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي تطور الأسعار خلال الفترة من يونيو وحتى نوفمبر 2017:

التطور في أسعار ستروين.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يونيو 2017

سعر نوفمبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

سي  4

1.6 A/T Exclusive

334.9

334.9

0

0

2

سي  4  بيكاسو

1.6 A/T 5 Seats Comfort       

439

459.8

20.8

4.7

3

سي  4  جراند بيكاسو

1.6 A/T Exclusive 7 Seats

499

519.8

20.8

4.2

4

C5

1.6 A/T Special Edition SR   

488.8

488.8

0

0

5

DS3

1.6 A/T     

368.8

368.8

0

0

6

DS4

1.6 A/T Exclusive

488.8

488.8

0

0

7

DS5

A/T SP 1.6

578.8

578.8

0

0

8

سي اليزيه 2018

1.6 A/T Exclusive Plus 6 Gear 

279.8

279.8

0

0

9

سي اليزيه 2017

1.6 A/T Comfort 6 Gear

-

269.9

-

-

1.6 A/T Exclusive Plus 6 Gear

-

269.9

-

-

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