استقرار شبه تام لأسعار ستروين خلال 6 أشهر

التطور في أسعار ستروين.. الأسعار بالألف جنيه
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السيارة
الفئة
سعر يونيو 2017
سعر نوفمبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
سي 4
1.6 A/T Exclusive
334.9
334.9
0
2
سي 4 بيكاسو
1.6 A/T 5 Seats Comfort
439
459.8
20.8
4.7
3
سي 4 جراند بيكاسو
1.6 A/T Exclusive 7 Seats
499
519.8
4.2
4
C5
1.6 A/T Special Edition SR
488.8
488.8
5
DS3
1.6 A/T
368.8
368.8
6
DS4
7
DS5
A/T SP 1.6
578.8
578.8
8
سي اليزيه 2018
1.6 A/T Exclusive Plus 6 Gear
279.8
279.8
9
سي اليزيه 2017
1.6 A/T Comfort 6 Gear
-
269.9
-
1.6 A/T Exclusive Plus 6 Gear