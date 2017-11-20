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سيـــاســة
القبض على 15 عاملًا طالبوا بتحسين الشروط البيئية بسمنار
الإثنين 20 نوفمبر 2017 08:14 م
القبض
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القبض
إيمان عوف
قال أحد عمال شركة سمنار للبتروكمياويات ببورسعيد إنه تم القبض على 15 عاملًا من الشركة، منذ قليل، وتم تحرير محاضر بالإضراب والتحريض عليه لهم جميعًا بقسم جنوب بورسعيد، بعد أن قامت قوات الأمن باقتحام مقر الشركة، صباح اليوم.
وأشار العامل إلى أن هناك أنباء متداولة في الشركة بأن عدد المفصولين سيزداد خلال الساعات المقبلة؛ لإجبار العمال على فض إضرابهم، الذين طالبوا فيه بتوفير إجراءات السلامة والصحة المهنية، على خلفية وفاة عاملين بالشركة خنقًا.
ولفت إلى أن المصنع يتواجد كذلك وسط منطقة سكنية، مما يسبب أضرارًا صحية بالغة للأهالي الذين تقدموا بشكاوى عديدة، لكن الإدارة تضرب عرض الحائط بكل القرارات التي صدرت بتصحيح مسارها بيئيًّا اعتمادًا على صلات المدير التنفيذي.
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