EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
التجاري الدولي يخطط للتحول إلى blockchain خلال 3 سنوات
الإثنين 20 نوفمبر 2017 08:13 م
البنك التجاري الدولي
أخر الأخبار
البنك التجاري الدولي
20% من محفظة قروض البنك توجهت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
جهاد سالم
كشف أحمد عيسى المدير التنفيذي لبنك التجاري الدولي عن أن استراتيجية البنك فى خلال الثلاث سنوات المقبلة تتضمن التحول لـ "blockchain" ، "اسلوب جديد لتنظيم البيانات"، ما يستوجب تغيير البنية الاساسية بالبنك، وذلك تماشيا مع رغبة الدولة للتحول نحو المدفوعات الالكترونية.
واستعرض عيسي خلال فاعليات مؤتمر البورصات الإفريقية اليوم، تجربة البنك الدولي فى تمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة.
وقال عيسي إن محفظة التمويل المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ نحو 20% من إجمالي القروض بالبنك، كما تمثل نحو30% من إجمالي الربحية فى الوقت الذى تصل فيه ربحية البنك من قطاع التجزئة ككل نحو 50%.
وأشار عيسي إلى أن البنك تمكن خلال الثلاث سنوات المنقضية من تمويل 45 الف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى الدورالقوي لهذا القطاع فى دعم الاقتصاد نظرا لقدرته العالية على تحقيق نمو، ومعدلات التوظيف المرتفعة.
وتطرق عيسي خلال ، إلى التحديات التى تواجه تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى ابرزها انخفاض العائد مقارنة بحجم المخاطرة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا