التجاري الدولي يخطط للتحول إلى blockchain خلال 3 سنوات

البنك التجاري الدولي

20% من محفظة قروض البنك توجهت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة



جهاد سالم



كشف أحمد عيسى المدير التنفيذي لبنك التجاري الدولي عن أن استراتيجية البنك فى خلال الثلاث سنوات المقبلة تتضمن التحول لـ "blockchain" ، "اسلوب جديد لتنظيم البيانات"، ما يستوجب تغيير البنية الاساسية بالبنك، وذلك تماشيا مع رغبة الدولة للتحول نحو المدفوعات الالكترونية.



واستعرض عيسي خلال فاعليات مؤتمر البورصات الإفريقية اليوم، تجربة البنك الدولي فى تمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة.



وقال عيسي إن محفظة التمويل المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ نحو 20% من إجمالي القروض بالبنك، كما تمثل نحو30% من إجمالي الربحية فى الوقت الذى تصل فيه ربحية البنك من قطاع التجزئة ككل نحو 50%.



وأشار عيسي إلى أن البنك تمكن خلال الثلاث سنوات المنقضية من تمويل 45 الف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى الدورالقوي لهذا القطاع فى دعم الاقتصاد نظرا لقدرته العالية على تحقيق نمو، ومعدلات التوظيف المرتفعة.



وتطرق عيسي خلال ، إلى التحديات التى تواجه تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى ابرزها انخفاض العائد مقارنة بحجم المخاطرة.