خسائر لمعظم البورصات العربية بقيادة السعودية

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت معظم مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة السعودية ومصر فى تعاملات ضعيفة بسبب التوترات الجيوبوليتيكية وسط القلق من عدم الاستقرار في لبنان وإمكانية حدوث تدابير سعودية قوية ضد إيران نتيجة الحرب فى اليمن والمخاوف من الحملة على الفساد التى تقودها السعودية.



بينما ارتفع مؤشر بورصة أبوظبي فقط بفضل خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لإجراء طرح عام أولي لأسهم وحدتها للتوزيع.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية هوى بحوالى 1 % لينزل إلى 6804 نقطة بقيادة أسهم جميع البنوك السعودية مع تراجع سعر سهم البنك السعودي الفرنسي 2.2 % وسعر سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك في المملكة، 1.2 % .



وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.5 % ليسجل 13681 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة المصرية للاتصالات 4.2 % كما خسر مؤشر بورصة البحرين بنفس النسبة ليرتد إلى 1266 نقطة.



وخسر مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.3 % ليسجل 7808 نقطة مع تراجع أسعار أسهم البنوك الكبيرة ومنها سعر سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في البلاد، بحوالى 1.9 % وانخفض مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.2 % ليصل إلى 5085 نقطة.



وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.2 % ليرتد إلى 3417 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة أرابتك القابضة للبناء 2.8 % وسعر سهم شركة إعمار العقارية 1.2 % فى حين انخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 6258 نقطة..



وصعد مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.2 % ليزداد إلى 4289 نقطة وارتفع سعر سهم شركة دانة غاز 2.9 % وهبط السهم 4.2 % أمس الأحد بعد أن أصدرت محكمة في لندن حكما ضد دانة غاز في جهودها لإعلان عدم صلاحية صكوك أصدرتها بقيمة 700 مليون دولار، وقالت الشركة إنها ستستأنف الحكم وتواصل القضية أيضا أمام محكمة إماراتية.