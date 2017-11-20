قلادة النيل .. منحها السيسي لخمسة رؤساء آخرهم القبرصي

قلادة النيل

سلوى عثمان



تعد قلادة النيل العظمى التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، لنظيره القبرصي نيكوس أناستاسيوس خلال زيارة الرئيس الرسمية لدولة قبرص من أرفع الأوسمة التكريمية في مصر.



و سبق أن منح الرئيس السيسي هذه القلادة لـ 4 رؤساء وملوك هم:



1- عدلي منصور



حاز الرئيس المصري السابق عدلى منصور القلادة تقديرا لجهوده فى قيادة مصر بالمرحلة الإنتقالية التى سبقت الإنتخابات الرئاسية ، بعد ثورة 30 يونيو 2013



2- الرئيس الموريتاني



وفي 3 إبريل 2016 منح السيسي قلادة النيل لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، محمد بن عبد العزيز ، تقديرا للعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين، بالإضافة إلى المواقف التي اتخذها الرئيس الموريتاني إزاء مصر



3- الملك سلمان



ولم يكن الرئيس الموريتانى هو الوحيد الذي نال هذه القلادة فى نفس الشهر ، فقام الرئيس السيسي بمنح الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قلادة النيل وذلك أثناء زيارة الأخير لمصر.



4- العاهل البحريني



و بعد عام منح الرئيس السيسي ذات القلادة للعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة فى إبريل الماضي .



** تاريخ القلادة



يعود استحداث هذه القلادة الى عام 1915 في عهد السلطان حسين كامل.



و وفقا للقانون رقم ٥٢٨ لسنة ١٩٥٣ المعدل بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٢ ، يختص رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل، حيث تهدى لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، ولها المقام الأول بين الأوسمة المصرية ، وتضمن قلادة النيل لحائزها جنازة عسكرية ،كما تضمن له أعلى تكريم من الدولة في حياته ، وتمنح القلادة لمن يقدمون خدمات جليلة للوطن أو الإنسانية، ويتسلمها أصحابها من يد رئيس الجمهورية كلما أمكن ذلك .



و تصميم قلادة النيل معتمد على الطراز الفرعونى ، فتتكون من سلسلة من الذهب ، تحتوى على ثلاثة وحدات مربعة تحتوى رموزا فرعونية ، الأولى ترمز إلى حماية البلاد من الشرور ، والثانية ترمز إلى الرخاء والسعادة التي يجلبها النيل ، و الثالثة ترمز إلى الخير والدوام.



وتتصل كل وحدة بالأخرى بزهرة من الذهب في شكل دائري، محلاة بأحجار الفيروز الأزرق والياقوت الأحمر، وتثبت أركانها في فرعي السلسلة، ولها حلية من الذهب تتصل بالسلسلة بمشبك، والحلية ذات شكل سداسي، محلاة بزهرات من الطراز الفرعوني وبالميناء وبأحجار الفيروز والياقوت، وفي وسطها رسم بارز يمثل رمز النيل موحدًا بين الشمال الذي يمثله " البردى " وبين الجنوب الذي يمثله " اللوتس "



منحت قلادة النيل منذ اطلاقها للعديد من الرموز المصرية التى اشتهرت محليا وعالميا، فى المجالات العملية والفنية والعسكرية والأدبية والإقتصادية ،ومن الحاصلين عليها أحمد لطفي السيد ، والدكتور طه حسين ، و طلعت حرب ، و الفريق عزيز المصري ، ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم ، و توفيق الحكيم ، كما منحت لجميع الحاصلين على جائزة نوبل من المصريين وهم نجيب محفوظ وأحمد زويل الرئيس محمد أنور السادات ، و الدكتور محمد البرادعي ، كما منحت أيضا للدكتور مجدى يعقوب وغيرهم من المؤثرين فى المجالات المختلفة



ولا يقتصر منح قلادة النيل على الشخصيات المصرية فحسب، بل من أشهر الذين حصلوا عليها من خارج البلاد الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، والملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا، والإمبراطور الياباني أكيهيتو، والزعيم الإندونيسي سوهارتو، والرئيس القبرصي الأسبق مكاريوس الثالث ونور سلطان نزار باييف رئيس كازاخستان، والراحل سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد السعودية، وحمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر .

