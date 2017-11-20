حقوق الإنسان وأداء البرلمان..أهم موضوعات التوك شو الليلة

خريطة برامج التوك شو

رحاب صبحى :



تستعرض برامج التوك شو مساء اليوم الاثنين عددا من القضايا من أبرزها ملف حقوق الإنسان وأداء البرلمان.





محسن طنطاوى فى ضيافة خالد صلاح فى "أخر النهار "



يخصص الكاتب الصحفى والاعلامى خالد صلاح حلقة من برنامج " اخر النهار " الذى يذاع فى الثامنة مساءً عبر شاشة النهار عن المنافسة الشرسة فى انتخابات الاندية و التغطية الاعلامية لها ، ويستضيف محسن طنطاوى المرشح لرئاسة نادى الصيد المصرى وقائمته



و يكشف محسن طنطاوى المرشح لرئاسة نادى الصيد خطته لتقديم افضل خدمة اجتماعية وثقافية ورياضية لجميع أعضاء النادى وابناءه باﻻضافة الى خطته للمشاركة فى جميع البطوﻻت على مستوى مصر.



وزير العدل البريطانى الاسبق فى "حديث المساء "على mbc مصر



تستضيف الإعلامية سهام صالح فى الخامسة مساءً على قناة mbc مصر ، في برنامجها "حديث المساء" وزير العدل البريطاني الأسبق وعضو مجلس العموم البريطاني كريسبن بلادنت.

ويتناول اللقاء عودة السياحة البريطانية لمصر مرة أخرى، بعد تعليقها منذ حادث الطائرة الروسية ورأيه في الأمن في مصر، والحديث عن العلاقات التجارية المصرية البريطانية، فضلا عن رأيه في منتدى شباب العالم.



أداء البرلمان فى" 90 ىدقيقة "على المحور



يستضيف الإعلامي محمد الباز، في برنامجه "90 دقيقة" على قناة المحور، في الثامنة مساءً، النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ليجيب عن أسئلة الشارع بشأن إداء البرلمان ولماذا يشعر المواطن بتخلي نوابه عن أحلامه لصالح رغبات الحكومة.



كما يستضيف الباز الباحثين ماهر فرغلي وأحمد الشوربحي المتخصصين في شؤون الجماعات والحركات الإسلامية، ليردا على أخطر 20 إجابة لإرهابي الواحات عبدالرحيم عبدالله المسماري، ليبي الجنسية والمقيم في درنة بليبيا



ملف حقوق الانسان فى مصر على القاهرة والناس 2 فى " النبض الأمريكى"



تحل الدكتورة منى مكرم عبيد، ضيفة على برنامج "النبض الأمريكى" على شاشة القاهرة والناس2 فى الثامنة مساءً ، والذى يقدمه الإعلامى مايكل مورجان.



ويتطرق الحديث إلى عدة ملفات شائكة مطروحة على الساحة وأهمها ملف حقوق الإنسان فى مصر والصورة المشوهة المصدرة للخارج من قبل أعداء الدولة المصرية، كما تناقش دور القوة الناعمة فى الخارج لتوصيل الصورة الحقيقة لما يحدث فى الداخل.



أحمد فهمى والطفل نور ضيوف" تعشب شاى " على dmc



يحل كل من الفنان أحمد فهمي والطفل نور ضيفان علي برنامج " تعشب شاي " الذي تقدمه غادة عادل علي شاشة dmc في التاسعة مساءً ، في حلقة خاصة بعنوان "اليوم العالمي للرجل".



ويتحدث فهمي عن رأيه في فكرة اليوم العالمي للرجل وهل يحصل الرجل في مصر على حقوقه أم يكون في أغلب الاحيان مظلوما؟ وماهي حقوق الرجل من وجهة نظره التي لا يجب أن يتنازل عنها؟ ويتطرق الحديث إلى زواجه المبكر وكيف تطور مفهوم الرجولة لديه بعد تحمله للمسؤولية؟ كما يكشف عن كيفية تعامله مع أسرته زوجته وابناءه خاصة وانه عصبي بطبيعته .



وفي فقرة آخرى من البرنامج تستضيف غادة عادل الطفل نور صاحب الـ14 عام والذي قرر عمل موقع إلكتروني حتي يستطيع مساعدة المصريين والأجانب في مصر على ايجاد عمل، إذ يتحدث عن الفكرة وكيف جاءته؟ والخدمات التي يقدمها من خلال هذا الموقع؟ ومدى نجاحه ومع من يتعامل وإلى من يقدم خدماته؟ ولماذا قرر أن يجعل هذا الموقع باللغة الانجليزية .

