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سيـــاســة
مصدر : تدخلات الإخوان وراء استقالات الحركة الوطنية
الإثنين 20 نوفمبر 2017 05:50 م
حزب الحركة الوطنية المصرية
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حزب الحركة الوطنية المصرية
إيمان عوف
صرّح مصدر مطّلع من حزب الحركة الوطنية بأن استقالات كل من "الشاهد والحلو" جاءت بسبب السياسات الأخيرة التي يتبعها كل من اللواء رءوف السيد نائب رئيس الحزب، وأحمد الضبع الأمين العام، بعد لجوءهم للإخوان لدعم الفريق شفيق في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن تدخلات الإخوان في الحزب خلال الفترة الأخيرة جاءت بأثر سلبي على الحزب وقياداته وكيانه، كما أنه أمر يمس مقدرات الوطن.
وأكد المصدر أنه إلى جانب ذلك هناك قرارت غير مدروسة، وعدم أخذهم في الاعتبار أيًّا من آراء مؤسسي الحزب أو أعضائه وسيطرتهم التامة على الحزب وفصل الحزب تمامًا عن الفريق شفيق؛ وذلك بسبب طموحات اللواء رءوف بأن يصبح رئيسًا للحزب، ودعمهم بشدة للفريق شفيق وهو ما أصبح يرفضه غالبية أعضاء الحزب الذين لا يؤيدون الفريق شفيق للانتخابات الرئاسية المقبلة.
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