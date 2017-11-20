قبرص الأخرى التي لم يزرها الرئيس

حافظ محمود



تتابع جميع وسائل الاعلام المحلية الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى قبرص حاليا وتستمر ليومين ، كما ستتابع فعاليات القمة الثلاثية التي سيعقدها الرئيس المصري مع قرينيه القبرصي و اليوناني، إلا أن المتابع لوسائل الاعلام قد لا يدرك أن هناك قبرصا أخرى لم - وعلى الأرجح لن - يزورها السيسي ، ألا وهي "قبرص التركية " أو "جمهورية شمال قبرص " و التي تتقاسم مع " جمهورية قبرص " (أي قبرص اليونانية التي يزورها الرئيس المصري حاليا ) الجزيرة القبرصية.



ففي الواقع فإن جزيرة قبرص تنقسم إلى قسمين رئيسيين: منطقة تحت السيطرة الفعلية لـ "الجمهورية القبرصية "(حوالي 59٪ من مساحة الجزيرة ، بينما تحتل "جمهورية شمال قبرص" باقي مساحة الحزيرة ، وهي الجمهورية التي لا يعترف بها من دول العالم سوى تركيا وحدها ..



فإذا كانت قبرص قد نالت استقلالها في 16 أغسطس 1960 بمقتضى دستور وضعته كل من بريطانيا واليونان وتركيا بموافقة قادة القبارصة الأتراك واليونانيين (المكونان الرئيسيان لسكان الجزيرة)، وذلك بعد سنوات كفاح طويلة ضد الاستعمار البريطاني منذ الخمسينات قادها الأسقف مكاريوس ، الذي أصبح بعد الاستقلال رئيسا للبلاد ( وهو الاستقلال الذي دعمه و أيده الرئيس المصري جمال عبد الناصر وقتها ),



وسرعان ما تفجرت الصراعات بين القبارصة الأتراك واليونانيين عام 1963 على إثر اقتراح مكاريوس لتعديلات دستورية عارضها قادة القبارصة الأتراك كما عارضتها تركيا، وذلك على اعتبار انها ستؤدي إلى سلب القبارصة الأتراك حقوقهم وضماناتهم الدستورية، فاندلع القتال بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك ، وهو ما أدى الى نزوح أكثر من 25000 من القبارصة الأتراك إلى الشمال ، ما اضطر الأمم المتحدة عام 1964 لإرسال قوات لحفظ السلام إلى الجزيرة.





و في الفترة من 1967 الى 1974 عقد القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيون محادثات بهدف الوصول إلى اتفاق حول الدستور، وشهدت المفاوضات بعض التقدم إلا أن الأمور تفجرت فجأة عام 1974 ، وذلك عندما أطاح انقلاب قامت به قوات الحرس الوطني بقيادة الضباط اليونانيين بالرئيس مكاريوس الذي فر على إثر ذلك من قبرص.



و على أثر ذلك قامت تركيا بغزو قبرص فاندلع قتال واسع النطاق بين الأتراك والقبارصة اليونانيين. واستولى الأتراك على أجزاء من شمال شرقي قبرص وفرَّ آلاف اليونانيين القبارصة إلى جنوب غربي قبرص. وأدّت مفاوضات وقف إطلاق النار إلى وقف القتال في أغسطس من نفس العام ، و في أواخر 1974 عاد مكاريوس إلى قبرص رئيسًا للدولة لكن الانقسام كان قد ثبت جذوره على الأرض .





وفي عام 1975 أعلن القبارصة الأتراك بقيادة "رؤوف دنكتاش " أن المناطق الشمالية من قبرص تتمتع بالحكم الذاتي، وسموها الولايات القبرصية التركية الفيدرالية ، ثم عادوا عام 1983 ليعلنوا هذه المناطق جمهورية مستقلة سموها "جمهورية شمال قبرص التركية " ، الا أن الأمم المتحدة ، و معها كل دول العالم ماعدا تركيا ، رفضت الاعتراف بقبرص الا كدولة واحدة بقيادة الحكومة القبرصية اليونانية .





ومن وقتها رسخ الانقسام جذوره ، حتى ان عاصمة الجزيرة "نيقوسيا " اصبحت مقسمة بين الجانبين ، الا ان الجانب المجتمع الدولي مايزال يعتبر الجزء الشمالي من الجزيرة و كذلك أراضي جمهورية قبرص التي تحتلها القوات التركية هي اراض محتلة احتلالا غير شرعي بموجب القانون الدولي .





وبالطبع فقد أدت هذه العزلة الدولية التي تعيشها "جمهورية شمال قبرص التركية " الى افقارها اقتصاديا مقارنة بـ "الجمهورية القبرصية " (اليونانية ) ، وخاصة بعد انضمام الأخيرة الى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 .