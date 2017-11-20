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بورصة وشركات
بدء التصويت بانتخابات حماية المستثمر
الإثنين 20 نوفمبر 2017 05:26 م
بدء التصويت انتخابات
أخر الأخبار
بدء التصويت انتخابات
منى عبدالباري ومصطفى طلعت
أعلنت اللجنة المسؤولة عن الدورة الجديدة اليوم الاثنين، بدء عملية تصويت ممثلي شركات الأوراق المالية بانتخابات صندوق حماية المستثمر من المخاطر المالية غير التجارية، وسط منافسة 4 مرشحين على ثلاثة مقاعد فقط، وذلك عقب اكتمال النصاب القانوني والذي يمثل 25% من إجمالي عدد الشركات الأعضاء المسموح لهم بالتصويت.
ويتنافس على المقاعد الثلاثة كل من عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة للأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة الصندوق حاليا، و أسامة شومان، العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، وأحد المرشحين على قائمة شركات السمسمرة، وزينب خليل، العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية، وأحمد قطب، رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس لإدارة السندات، بقائمة المرشحين من غير شركات السمسمرة.
كانت هيئة الرقابة المالية فتحت باب الترشح لانتخابات الصندوق خلال الفترة من 8 وحتى 19 أكتوبر.
ويشار إلى أن مدة تولي مجلس إدارة الصندوق الحالي تنتهي في نوفمبر الحالي، ويتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء، ممثل عن المستثمرين فى سوق الأوراق المالية، و3 آخرين عن الشركات الأعضاء بالصندوق، على أن يكون منهم ممثل على الاقل من غير شركات السمسرة، وممثل عن البورصة، وآخر عن شركة مصر المقاصة، و3 أعضاء من ذوى الخبرة.
ويتم اختيار الرئيس من بين الأعضاء ذوى الخبرة بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
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