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اقتصاد وأسواق
حقيقة هدية السعودية لمصر: 300 طن لحوم من أضاحي الحجاج
الإثنين 20 نوفمبر 2017 05:25 م
أضاحي العيد
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أضاحي العيد
نادية صابر، الصاوي أحمد
كشف مسؤول مصري، اليوم الاثنين، حقيقة هدية السعودية لمصر، والتي شملت 300 طن لحوم أضاحى حجاج وصلت أمس عبر ميناء سفاجا.
وكان ميناء سفاجا استقبل أمس الأحد 300 طن من اللحوم القادمة من المملكة العربية السعودية على الخط الملاحي سفاجا/ضبا.
وأكد لطفي شاور المدير السابق للمجازر والصحة العامة بالسويس ، أن المملكة العربية السعودية تهدي مصر كميات من لحوم الأضاحي المتعلقة بمناسك عيد الأضحي بشكل سنوي ،حيث يقوم الحاج بسداد صك الأضحية في بنك فيصل الإسلامي شاملا ثمن الذبح والتعبئة والحفظ لحين توزيعه علي دول العالم الإسلامي .
وتابع : هذه الهبات واللحوم المهداة لمصر لم تتحمل تكلفتها الحكومة السعودية ولكن من تبرعات الحجاج سواء المقيمين أو الوافدين ومن بينهم الحجاج المصريين.
وقال شاور "هيئة الخدمات البيطرية المصرية ترسل وفدا بيطريا للمساعدة في عملية الكشف علي الذبائح في المملكة ،بشكل سنوي وتحصل الحكومة المصرية علي حصة من لحوم الأضاحي لتوزيعها علي القري الأكثر فقرا.
ووفقا لمناسك الحج يتعين علي كل حاج ذبح أضحية يطلق عليها لفظ الهدي طبقا للشريعة الأسلامية ،بخلاف قيام بعض الحجيج بالقيام بسداد قيمة "الفدو " الذي يتم فيه إستشارة إحد الفقهاء نتيجة خطأ في المناسك أو نسيان بعض خطوات المناسك .
وكان ملاك يوسف المتحدث الرسمي لهيئة موانئ البحر الأحمر قال أمس إن تلك اللحوم عبارة عن صكوك الأضاحي الخاصة بالحجاج، موضحا أنها جاءت في 15 حاوية.
وذكر بيان لهيئة موانئ البحر الأحمر أمس أن تلك الكميات عبارة عن مرحلة أولى ، مهداه لصالح صندوق تحيا مصر، غير أن يوسف أكد عدم معرفة هيئة موانئ البحر الأحمر بكامل الكميات المنتظر توريدها لمصر من اللحوم.
واعتادت السعودية على توزيع صكوك ضاحي الحجاج على عدد من الدول من بينها مصر ، غير أنها توقفت عن ذلك منذ عام 2003.
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