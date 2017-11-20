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بورصة وشركات
قرار وزاري بتشكيل وحدة لمتابعة حل مشاكل المستثمرين
الإثنين 20 نوفمبر 2017 04:11 م
الدكتورة سحر نصر
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الدكتورة سحر نصر
رجب عزالدين
أصدرت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارا بتشكيل وحدة لمتابعة وحل مشاكل المستثمرين.
وجاء فى القرار الذى يحمل رقم 120 لسنة 2017 ، أن مهمة تلك اللجنة تتمثل فى وضع منظومة متكاملة لتلقي ومتابعة وحل مشاكل المستثمرين المحليين والأجانب، لتصبح جهة تلقي كل الشكاوي الواردة إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وهيئاتها التابعة.
وتتبع تلك الوحدة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وتتلقى الشكاوى إما عن طريق التسليم باليد أو عبر البريد الإليكترونى أو عبر الفاكس.
وأرفقت الوزارة بالقرار استمارة لها عدد من الخانات الخاصة ببيانات الشاكى وجنسيته وموضوع شكواه ومجالها وغيرها من البيانات المطلوبة.
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سحر نصر
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