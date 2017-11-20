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سيـــاســة
الركود يهوي بواردات قطع غيار السيارات إلى 380 مليون دولار
الإثنين 20 نوفمبر 2017 04:02 م
قطع غيار
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قطع غيار
أحمد شوقي
هوت واردات قطع الغيار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى إلى 380 مليون دولار مقابل 670 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ بانخفاض 290 مليون؛ بنسبة تراجع 43%.
وأرجع شلبي غالب نائب رئيس شعبة قطع الغيار بغرفة القاهرة التجارية هذا التراجع إلى حالة الركود التي تجتاح سوق السيارات والتي أدت إلى توقف نشاط بعض المعارض فيما أقدم مستوردون آخرون على خفض حجم تعاقداتهم مع الشركات العالمية؛ نظرًا لارتفاع التكاليف بعد تعويم الجنيه.
واستطرد: تكبد المستوردون مبالغ كبيرة لتدبير احتياجاتهم من العملة الأجنبية اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية لسداد مستحقات الموردين العالميين كما تضاعفت الرسوم الجمركية بعد ارتفاع قيمة الدولار الجمركي.
ولفت غالب إلى أن السوق شهدت ركودًا حادا خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير بعد سعي التجار لنقل أعباء تلقبات أسعار الصرف إلى العملاء.
وأضاف أن هذه الحالة أدت إلى نمو مبيعات قطع الغيار المغشوشة حيث يبحث العميل عن السعر الأرخص ويقوم بشرائها على أنها قطع أصلية، موضحا أن الاستيراد والاتجار بهذه القطع قد ازداد خلال الفترة الماضية بما يصل لنحو 10%.
وطالب مجلس النواب بتشديد عقوبة الغش التجاري؛ لأن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن أحد أهم أسباب حوادث الطرق هي قطع الغيار المقلدة والمغشوشة؛ موضحا أن بعض تحقيقات الغش التجاري تنتهي إلى تغريم المتورط فقط؛ موضحا أن الاتجار بهذه القطع يجب أن تصل إلى درجة الشروع في القتل؛ خاصة إذا كانت متعلقة بمنظومة الأمن والسلامة بالسيارة.
ولفت إلى أن جهاز حماية المستهلك ليس له أي نشاط في مجال مواجهة هذا النشاط الخطير على السلامة العامة على الطرق؛ موضحا أن الغرفة تتواصل مع الجهاز بشكل مستمر لمناقشة سبل مواجهة هذه الأزمة دون نتيجة.
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