هل ينعش أوتو تك مبيعات قطع الغيار؟

معرض سيارات 1111

أحمد شوقي:



تنطلق فعاليات معرض أوتو تك لقطع الغيار خلال الفترة من 10 وحتى 13 من شهر ديسمبر المقبل؛ بمشاركة العديد من شركات قطع الغيار ومصنعي المكونات المحليين فضلا عن شركات عالمية.



ودشنت الشركات المنظمة للمعرض حدثا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه أن المعرض هو أكبر وأشمل معرض تجاري لسوق ما بعد بيع السيارات، وهو منصة لكبار صانعي القرار والزوار التجاريين ذو الجودة العالية من مصر وشمال افريقيا، وأن المعرض سيضم على مدار 3 أيام أكثر من 5 آلاف متخصص فى صناعة السيارات مع الاختيار الجيد للموردين العارضين ومزودي الحلول.



يأتي انعقاد المعرض في ظل حالة من الركود تجتاح سوق السيارات بمختلف قطاعاته سواء السيارات أو قطع الغيار أو التجميع المحلي أو الاستيراد؛ فهل يسهم "أوتو تك" في انتشال سوق قطع الغيار من مستنقع الركود؟



يتوقع شلبي غالب نائب رئيس شعبة قطع الغيار بغرفة القاهرة التجارية أن يسهم انعقاد معرض أوتو تك لقطع غيار السيارات في زيادة حجم تعاقدات الشركات سواء المستوردة أو المنتجة محليا؛ حيث سيسعى التجار وأصحاب المعارض للبحث عن فرص لاستكمال النواقص لديهم وتعزيز المخزون لتعويض مبيعاتهم خلال الفترة الماضية.



وأشار إلى أن المعرض بمثابة فرصة بالنسبة للتجار والمعارض للتعرف على منتجات وشركات جديدة والتقدم بمقترحات للشركات العارضة حول احتياجات السوق المستقبلة والاتفاق على خطط للعمل المشترك.



ولفت إلى أن الشركات العارضة ستحاول طرح عروض تسويقية على هامش المعرض للوصول إلى أكبر قدر من العملاء؛ وإنعاش مبيعاتها بغرض توفير السيولة وتقوية مركزها المالي عبر استرداد رأس المالي التشغيلي وإعادة تدويره.



لكنه قال إن المعرض قد يشهد إقبالا ضعيفا بعد فصله عن معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا الأمر الذي يتطلب خطة تسويقية من جانب الشركات المنظمة لجذب الزوار وإقناعهم بالتواجد.



وكانت الشركات المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا قد قررت فضل معرض قطع الغيار عن معرض السيارات ليعقد الأخير خلال ديسمبر المقبل في حين عقد الأول خلال سبتمبر الماضي.



وأوضح غالب أن الزوار كانوا يستهدفون من قبل الاطلاع على الطرازات الجديدة وعروض الوكلاء على هامش أوتوماك فورميلا؛ ومن ثم يقومون بزيارة معرض قطع الغيار؛ موضحا أن الاطلاع على قطع الغيار الجديدة أو المكونات لم يكن ضمن أولويات الزوار خلال السنوات الماضية.



ويقول اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن معرض قطع الغيار سيضم أحدث منتجات الشركات المحلية والعالمية المتواجدة على هامش المعرض بالإضافة إلى المعدات والماكينات المستخدمة في خطوط الإنتاج لدى شركات التجميع.



وأوضح أن المعرض قد لا يكون مهما بالنسبة للمستهلكين والعملاء العاديين وإنما بالنسبة لشركات التجميع التي تبحث عن منتجات جديدة أو بالنسبة لتجار قطع الغيار الذين يستهدفون التعاقد مع مستوردين أو موردين من الخارج.



وأضاف أن المعرض يعتبر فرصة كذلك بالنسبة لشركات الصناعات المغذية لعرض أحدث منتجاتها ومحاولة الوصول إلى تعاقدات جديدة مع تجار محليين أو أجانب أو مع شركات التجميع المحلي.



واتفق معه منتصر زيتون الذي قال إن فصل معرض قطع الغيار عن معرض السيارات "أوتوماك فورميلا" يقلل مستوى الاقبال على المعرض من جانب العميل العادي؛ لكنه يعتبر فرصة للبحث عن شركاء جدد أو منتجات حديثة من جانب شركات التوزيع أو الوكالات.



وقال مصدر بمؤسسة النور للاستيراد إن شركته لا تعتزم المشاركة في فعاليات أوتوتك خلال العام الجاري لأن موعد انعقاده غير مناسب لها. وتوقع انخفاض عدد زوار المعرض بعد فصله عن أوتوماك فورميلا.



وكانت مؤسسة النور المتخصصة في مجال استيراد قطع غيار السيارات الكورية واليابانية متواجدة على هامش معرض أوتو تك خلال دورته السابقة؛ حين عقد على هامش "أوتوماك فورميلا" خلال مارس 2016.