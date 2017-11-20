كيان إيجيبت للسيارات تطرح سكودا كودياك رسميًا

السيارة سكودا كودياك التيشيكية

شريف عيسى



أعلنت كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، المستورد الوحيد لسيارات سكودا التشيكية، ووكيل سيات فى مصر، عن طرح سكودا كودياك رسمياً، اليوم، والتى تعد أول سيارة رياضية متعددة الاستخدمات SUV تتبع العلامة التشيكية.



وظهرت سكودا كودياك للمرة الأولى على الساحة العالمية خلال فاعليات معرض باريس الدولى للسيارات خلال العام الماضى.



وتسعى كيان ايجيبت لطرح فئتين من كودياك لخلق تعددية أمام المستهلك، فى ظل المنافسة الشرسة التى تشهدها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات بالسوق المصرية، خلال الفترة الحالية، وتوجه شريحة كبيرة من المستهلكين لها، نظراً لملاءمتها لطبيعة الطرق.



وبدأت كيان طرح طرازات العلامة التشيكية فى بداية أغسطس من العام الحالي، ممثلة فى سوبيرب واوكتافيا وفابيا، بعد الإعلان رسمياً عن استحواذها على وكالة سكودا بمصر، خلفاً لشركة أرتوك أوتو.



وخلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من هذا العام تمكنت كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار من الإفراج عن ما يقرب من 700 سيارة من طرازات سكودا المختلفة.



وتسعى كيان بحلول النصف الأول من العام المقبل لطرح طراز كاروك، والمنتمية لفئة السيارات كروس أوفر، والتى تعد أحدث طراز تنتجه الشركة الأم.